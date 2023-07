La primera semana de julio fue la más cálida desde que hay registros

La primera semana de julio fue la más cálida registrada hasta el momento, anunció este lunes la Organización Meteorológica Mundial (OMM), organismo especializado de las Naciones Unidas (ONU).

"El mundo acaba de experimentar la semana más cálida registrada hasta ahora, según datos preliminares", explicó el comunicado de la OMM.

El texto no da cifras concretas, pero según datos del observatorio europeo del clima Copernicus comunicados a la agencia de noticias AFP, el martes 3 de julio el termómetro marcó 16,88º C de media, batiendo el récord precedente de 16,80º C de agosto de 2016.

Ese récord fue batido de nuevo el jueves 6 de julio, con 17,08º C de temperatura media, y una cifra muy similar (provisional) se produjo el miércoles y viernes, con márgenes de 0,02º C y 0,01º C respectivamente.

El mes de junio ya fue el más caluroso desde que hay registros oficiales, una combinación del cambio climático y el impacto inicial del fenómeno meteorológico El Niño. En ese mes la temperatura media planetaria se situó en 16,51º C, según datos del observatorio europeo Copernicus.

La OMM ya advirtió que las emisiones de gases con efecto invernadero aumentaron la intensidad, duración y ritmo de repetición de episodios de canícula, en especial en Europa, "región del mundo que se calienta más rápidamente".

Verano europeo 2022: el más caluroso de la historia

Científicos europeos aseguraron que más de 61 mil personas fallecieron en ese continente durante el verano pasado y estiman que, de no llevar a cabo medidas al respecto, se espera que en 2040 las muertes ocasionadas por las olas de calor superen las 90 mil, según un estudio publicado este lunes en la revista especializada Nature Medicine.

El documento realizado por científicos de un instituto sanitario público francés (Inserm) y del Instituto de Salud Global Barcelona (ISGlobal) aseguró que el verano de 2022 fue el más caluroso registrado hasta la fecha en Europa, con sucesivas canículas que provocaron récords de temperatura, de sequía y de incendios forestales.

Los especialistas analizaron los datos de temperatura y mortalidad durante el periodo 2015-2022 en 823 regiones de 35 países europeos, con una población total de más de 543 millones de personas.

De este modo, se construyeron modelos epidemiológicos que permiten predecir la mortalidad atribuible a las temperaturas para cada región y semana del periodo estival (boreal) del año pasado, que reveló que entre el 30 de mayo y el 4 septiembre 2022 se produjeron 61.672 decesos atribuibles al calor en Europa.

Asimismo, se advirtió una ola de calor particularmente intensa, entre el 18 y el 24 de julio, provocó 11.637 muertes, según consignó un despacho de la agencia AFP.

Télam/MGE