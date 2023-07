"Flash", lo rápido del mensaje tóxico

El director argentino Andy Muschietti irrumpió en Hollywood con un filme de terror, su género predilecto. Con las dos partes de “It” (Eso), que salieron en 2017 y 2019, demostró su mente creativa, con muchos condimentos de sazón argentos. Algo que repitió artísticamente en su flamante “Flash”, la del superhéroe escarlata interpretado por Ezra Miller. Pero acá no lo acompañó el “fandom” tóxico.

Sin entrar en precisiones, para quienes no lo vieron, el filme fue criticado por sus efectos especiales “deficientes”. Así tildaron al famoso CGI, es decir, los efectos computarizados. Si bien es cierto que hacen ruido y no son tan detallistas, Muschietti explicó la decisión, y justamente encaja con su idea de lo que quiso mostrar. Una cuestión artística. A pesar de ello, los fanáticos siguieron dándole la espalda.

Incluso antes del estreno, las críticas eran negativas… ¡Y el público aún no la había visto! En San Luis se realizó una avant premiere que se llevó los aplausos de los espectadores.

Da para pensar sobre los preconceptos que tienen los seres humanos. Algo es malo porque no gusta. ¿Y si antes no lo vimos? ¿Que no sea el estilo de la persona significa que directamente sea malo?

La crítica especializada, los periodistas que están detrás de una computadora, resaltaron el humor agradable del director, quien reconoció que se inspiró en su ídolo de la infancia, el mexicano Roberto Gómez Bolaños.

La trama, un viaje por el pasado que termina descarrilando la continuidad cinematográfica y ficticia, no sufrió mayores quejas. Una historia chiquita, pero entretenida, cuyo final es incierto. Quizás, sabiendo sobre la refundación de los superhéroes de DC Cómics, ahora al mando de James Gunn, es la explicación del odio. El cambio. Es aferrarse a lo que ya estaba, que también fue vapuleado en su gestación.

Ante esta toxicidad virtual, la compañía Warner decidió retirar la cinta pronto de exhibición, sin llegar a los dos meses en cartelera y darle un espacio dentro del contexto digital del streaming y la venta de soporte físico. Una decisión tomada, incluso, cuando la película apenas superó el dinero invertido, lo que supone un fracaso de taquilla. Para que un filme sea redituable tiene que generar ingresos por al menos el triple de su valor. La inversión fue de 200 millones de dólares.

La película aún está disponible en la cartelera de cine de San Luis.