En ocho meses, hubo 224 femicidios en Argentina

En los primeros ocho meses de 2023, 224 personas fueron asesinadas en contexto de violencia de género en el país y, debido a ello, 248 niños, niñas y adolescentes perdieron a su madre.

Los datos surgen del nuevo informe mensual realizado por el Observatorio de Femicidios “Adriana Marisel Zambrano” que dirige la asociación civil La Casa del Encuentro en el que se registró que, desde el 1° de enero al 31 de agosto de este año, se produjeron 204 femicidios, 3 trans/travesticidios y 17 femicidios vinculados a varones adultos y niños.

Otro dato relevante es que el 58% de los hijos que se quedaron sin madre son menores de edad; y el 52% de los agresores eran parejas o exparejas de las víctimas.

“Como cada informe lo demuestra, el lugar más inseguro para una mujer en situación de violencia continúa siendo su vivienda o la vivienda compartida con el agresor (56% fueron asesinadas en su hogar). Y, si bien los femicidios abarcan el territorio nacional, en términos absolutos Buenos Aires sigue siendo la provincia con más casos, seguida por Santa Fe, Córdoba y Salta”, señaló el organismo en el documento.

De acuerdo a los datos de Mumalá, el promedio en el país es de un femicidio cada 34 horas.

Y agregaron: “Las estadísticas no descienden y nos muestran el espanto concentrado que nos impone no mirar para otro lado, la indiferencia de los distintos sectores no se puede aceptar mientras la sociedad observa perpleja la inacción para disminuir estos índices”.

En este estudio, se detalla que 37 víctimas habían realizado la denuncia, que 15 femicidas tenían dictada medida cautelar de prevención, 12 pertenecían o eran exmiembros de la fuerza de seguridad, que dos personas eran víctimas de prostitución o trata, cinco víctimas estaban embarazadas y que 16 víctimas tenían indicio de abuso sexual.

Además, indicaron que 26 femicidios ocurrieron en contexto de narcocriminalidad y que 31 femicidas se suicidaron.

“Transitamos momentos en los que debemos elegir un futuro gobierno y vemos preocupadas la ausencia de propuestas positivas concretas para mujeres y diversidades”, expresaron desde La Casa del Encuentro.

Y concluyeron: “Necesitamos enunciamientos que den respuestas a la problemática de la violencia de género apuntando a la protección y la prevención para evitar los femicidios. Exigimos que en las plataformas de los partidos políticos y en los debates de campaña se incluya la agenda de violencia de género, con lineamientos concretos y no anuncios generales”.

Por otro lado, Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá), que también realiza estadísticas propias sobre este asunto, contabilizó 170 femicidios desde el 1° de enero al 31 de agosto.

Redacción / NTV