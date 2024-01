El Gobierno mintió: se multiplican los problemas para el fútbol de San Luis

Si bien el Gobierno de San Luis informó, a través de la directora de Personas Jurídicas Lorena Domínguez, que cesó la intervención de San Luis Fútbol Club a partir del jueves. Y en conferencia de prensa afirmó que el club va camino a una normalización institucional con el llamado a elecciones, la casa madre del fútbol argentino tendría otra mirada sobre los hechos.

De acuerdo a lo precisado por Domínguez este viernes, el 2 de febrero a las 18 en Personas Jurídicas harán “una asamblea para que los asociados puedan elegir sus autoridades y las del órgano de fiscalización”. Previo a las elecciones, hasta el 30 de enero recibirán las listas para conducir San Luis Fútbol Club, que serán verificadas por una veedora de Personas Jurídicas. Y la oficialización de las mismas está prevista para el 31 de enero a las 17, según el calendario marcado por el Gobierno.

Fuentes ligadas a la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) contaron que en Viamonte 1366 los aires no son tan buenos. Las últimas novedades del caso no fueron vistas con buenos ojos, ya que consideran que la intervención seguiría de acuerdo a los hechos.

En la práctica, si los interventores convocan a elecciones y establecen la fecha, arman el cronograma de presentación y oficialización de listas, la intervención de San Luis Futbol Club continúa activa, fue la explicación recibida.

Ahora resta esperar la respuesta oficial de la AFA para ver si el procedimiento del Ejecutivo puntano sigue los pasos de los requerimientos internacionales del fútbol.

El fin de la intervención de San Luis FC fue la medida solicitada por la AFA para que la suspensión provisoria de la Liga Sanluiseña de Fútbol cese. De esta manera Juventud y Estudiantes volverían a estar habilitados a participar con todas sus categorías en el fútbol profesional. Y “las Pibas” estrenarían la pelota de la A.

En caso contrario, el Gobierno puntano habría multiplicado los problemas para el fútbol de San Luis con sus actos.

A leer el estatuto

Durante una extensa entrevista realizada a Lorena Domínguez en Radio Lafinur, un periodista le remarcó a la funcionaria que “la AFA no permite la intromisión de los Estados y que se judicialicen los clubes”.

Ya con cierto malestar, Domínguez contestó: “¿Los gobiernos con sus órganos de fiscalización no pueden actuar porque la AFA no lo permite? Esto no es así”.