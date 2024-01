El fenómeno de "Luismi" en San Luis: ¿Gastón Hissa tiene un doble?

Tras la última visita de Luis Miguel a la provincia, quedó instalado un interrogante que aún permanece en el tiempo.

El mito se basa en que muchos aseguran que quien subió al escenario no fue "Luismi", sino que un perfecto doble, quien con el mismo carisma, pasión, miradas y movimientos, hizo delirar a todas y todos.

¿Por qué traemos a colación este misterio? Tras una charla entre dos trabajadores municipales —escritorios de por medio—, de la que fue testigo un integrante de Mesa Cinco, estamos en condiciones de asegurar que la ciudad de San Luis estaría ante la presencia de un hecho de similares características.

Lo sorprendente es que el protagonista es el intendente municipal Gastón Hissa, quien también tendría un doble, es decir, que al frente de la administración municipal habría dos Gastón Hissa.

Por supuesto, ante la magnitud de lo que estaba escuchando, el “Mesa Cinco” quedó mudo y con ojitos como huevos fritos parecidos a Bart Simpson o a los del equipo de prensa municipal cuando el miércoles se enteraron a las 7 de la mañana que la ciudad estaba sin agua.

El diálogo

Empleado 1: Che… viste lo de Gastón… se mueve como una luz… va de un lado a otro a una velocidad impresionante. Como un rayo. No sé cómo hace, pero está en todas partes. Lo ves en la plaza Pringles y al rato está en Buenos Aires.

Empleado 2: ¿Cómo…?, ¿cómo…? No entiendo. Por favor, no me dejes con la duda. Contame.

Empleado 1: Es increíble lo que está pasando. A los pocos días que asumió, un sábado, el 16 de diciembre, lo vi en la plaza Pringles supervisando un operativo y después me enteré de que ese mismo día y casi al mismo horario estuvo en Buenos Aires con el secretario Luis Lucero Guillet.

Empleado 2: Estás seguro… ¿no me estás cargando?

Empleado 1: No… no. Para nada. Es cierto. No te estoy embromando. Es más, creo que también los acompañó una mujer que está en el área de colectividades.

Empleado 2: Pero, ¿cómo hizo para estar, para cumplir las dos actividades con tan poca diferencia horaria? ¿Habrá pagado un avión privado?

Empleado 1: No… no creo. Si dice que la Municipalidad no tiene plata y que por eso, como Poggi, tiene que pedir créditos.

Empleado 2: Che… pero es cierto… ¿cómo hizo?, ¿tenés alguna prueba?

Empleado 1: Sí, mirá lo que publicó el propio Gastón. Fue el sábado 16 de diciembre. Acá está en la plaza Pringles. Y en esta otra imagen se lo ve en Buenos Aires.

Empleado 2: Vos me estás jodiendo…

Empleado 1: Para nada. Es el Gastón…

Empleado 2: Entonces, tiene un doble. Porque no es tan mano suelta para pagar un avión privado.

Empleado 1: Sí… sí, no hay otra. Debe tener un doble.

Empleado 2: Pará… pará. Esto no es tan sencillo. No es que solo descubrimos que Gastón tiene un doble…

Empleado 1: Explicate mejor…

Empleado 2: Si… sí… No es algo tan sencillo, creo que estamos ante algo más complejo… un delito.

Empleado 1: ¿Cómo?

Empleado 2: Sí, así de grave y sencillo. Estamos ante la comisión de un delito. Porque yo tengo entendido que el intendente cobró viáticos por ese viaje de mediados de diciembre a Buenos Aires.

Empleado 1: Vos decís que cobró el viático, se lo guardó en el bolsillo y no viajó…

Empleado 2: Sí, sí. Él pidió y cobró viáticos y, si no viajó, le robó a la Municipalidad. Para él y sus dos acompañantes eran casi $1.000.000.

Empleado 1: Si esto se confirma, no puede ser tan pelotudo. ¿Pensaba que no lo iban a descubrir?

Empleado 2: Por la fotos que me estás mostrando, parece que sí, que iba a engañar a todos.

Empleado 1: Bueno, yo no sabía lo de los viáticos. Si es así ya debería estar actuando un fiscal porque esto de gestionar y cobrar viáticos, y después no viajar, no usándolo como corresponde, es un delito.

Empleado 2: Es una estafa. Está jugando con la gente. Veremos cómo sigue esta historia, no vaya a ser que estemos descubriendo algo más…

Empleado 1: Bueno, pero por lo pronto con las pruebas que te he mostrado todo hace suponer que el intendente Gastón Hissa tiene un doble… para mí tiene un doble.

Empleado 2: Sí, pero si esto no es así, que no hay doble, que las publicaciones fueron armadas para engañar a los vecinos y que se quedaron con el dinero de los viáticos, estamos ante un delito. Demostraría que Hissa es un ladrón, que le está robando a la Municipalidad. Que está cometiendo un fraude.

Empleado 1: Yo que soy medio iluso, inocentón, de pensar que la gente no actúa mal, me quedo con lo del doble.

Mesa Cinco: Publicamos las fotos de Hissa en plaza Pringles y en Buenos Aires, para que los lectores encuentren las diferencias. ¿Cuál es el verdadero Gastón Hissa?