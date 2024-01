El increíble milagro del colectivo

Cada tanto sonaba contundente el fuerte grito en todas las grandes redacciones de los viejos y queridos "diarios papel": "¡Paren las rotativas, paren las rotativas!". La edición del día siguiente ya se estaba imprimiendo y una noticia potente e inesperada obligaba a volver todo para atrás. Había muerto un gobernante, o una gran figura del espectáculo; o un terremoto, una gran catástrofe; un muy desgraciado golpe militar; o algún otro suceso capaz de generar una publicación impostergable. En San Luis se escuchó días atrás: "Paren las rotativas, paren las rotativas..." "¿Qué pasó? ¿Qué pasó?" “Encontraron el colectivo, encontraron el colectivo…”

Sonaron estridentes los celulares en lo alto de las torres de Terrazas: "Apareció el colectivo, apareció el colectivo" "¿Seguro?" "¿Y tiene ruedas? ¿Y ventanillas? ¿Y todas las ventanillas tienen cortinas?" "¿Y tiene frenos, y asiento del conductor, y puertas?" No hay dudas: es un colectivo. Para verificar y dar fe, manden al escribano. Urgente. El escribano, cual avezado mecánico, verifica todo y da fe: "Señores, es un colectivo, es el colectivo". Cambió la historia de la humanidad, es el fin de una era, se destruyeron todos los paradigmas conocidos: apareció el colectivo. ¿Y dónde estaba? Donde les dijeron que estaba. Solo que la ira, el odio, el atropello y el desprecio con que están actuando les impide escuchar, razonar y proceder con cierto sentido y criterio lógico. Por las dudas, y ante un hecho tan trascendental, el mismísimo Gobernador de la provincia de San Luis concurrió a verificar que el colectivo era un colectivo y tenía ruedas. Y también sucede en el ámbito del municipio capitalino. Así, también se chocan las computadoras. No reconocen datos que les permiten el libre acceso, y prefieren el ruido y el escándalo. Está claro que así no se gobierna.

La aparición del rodado en cuestión destrabó todo. Ahora la abogada, devenida en interventora, que precisaba noventa días para elaborar meticulosos informes sobre San Luis FC, pudo en cuarenta y ocho horas, evaluar todo, resolver todo y destrabar la tozudez de un gobierno que había jurado no levantar jamás la promocionada intervención. Tal vez quede en la historia como "el milagro del colectivo". Todo lo hacen bajo el signo de lo innecesario. Lo mismo que manifiestan querer lograr, podrían hacerlo con otra lógica y una buena dosis de sentido común. Se ha dicho y se reitera: los nubla el odio.

Más allá del increíble milagro de la aparición del colectivo, la realidad sigue implacable su curso. Y en algún momento hay que gobernar.

El lunes 22 de enero en su despacho 12.691 la Asociación del Fútbol Argentino informa que el Presidente Ejecutivo del Consejo Federal resuelve en el artículo 1°, designar en el Departamento del Torneo Federal A a las siguientes personas: Vicepresidente: Cintia Ramírez.

El miércoles 24 del corriente se dio a conocer de modo oficial que: “La dirección de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda e Infraestructura Pública, informó que los haberes correspondientes al mes de enero serán abonados en dos cuotas. El día 31 de enero cobrarán el 50% de sus haberes y el saldo restante del sueldo se realizará el 6 de febrero”. O sea, en San Luis los sueldos se siguen pagando en cuotas. Con colectivo o sin colectivo.

Pese a algunas maniobras, y a los pretendidos cambios de criterio en la intervención a San Luis FC, el día viernes 26 de enero el Consejo Federal de Fútbol remite una nueva misiva aclaratoria y explicativa al presidente de la Liga Sanluiseña de Fútbol: “…Lo cierto es que lejos de dejar sin efecto la intervención, la DPJ de la provincia de San Luis pretende, sin lugar a dudas, coronarla con la convocatoria a una asamblea que no observa, ni siquiera, el estatuto de la institución intervenida, mucho menos, los ya invocados Estatutos de FIFA, AFA y el Reglamento General del Consejo Federal de Fútbol… corresponde remitir al órgano deliberativo del Consejo Federal la situación de la Liga Sanluiseña de Fútbol a los fines que, de mantenerse las irregularidades, proponga a la Honorable Asamblea de AFA la desafiliación definitiva de la Liga Sanluiseña de Fútbol. Por todo lo expuesto, se ratifica la suspensión de afiliación oportunamente dispuesta, haciéndose saber que la asamblea convocada para el 2 de febrero, de realizarse, no será reconocida por la AFA y este Consejo Federal del Fútbol Argentino.” Firman secretario y presidente del Consejo Federal del Fútbol.