Gobernar para todos…porque la campaña terminó hace mucho tiempo

Argentina atraviesa una crisis profunda. En lo económico, en lo social, en lo cultural, en muchos de los estamentos que componen una realidad francamente compleja. Todo indicaba que el nuevo gobierno que asumió el 10 de diciembre se iba a abocar de inmediato a resolver problemas serios e importantes como la pobreza, la desocupación, la inflación, la inseguridad. Se esperaba una mirada federal que contemplara realidades provinciales que esperan y merecen solución.

Sin embargo, el primer desvelo llegó con un tema bien porteño. Quizás la menos federal de todas las cuestiones. La flamante ministra de seguridad, de una cintura política llamativa, pasó de ser tercera en las elecciones presidenciales de octubre a funcionaria estrella del gobierno de otra fuerza política. Una maravilla. Y ella misma, impuso el derecho a transitar como la preocupación máxima.

Los titulares encandilaban por su importancia: “El Gobierno busca trasladar la protesta a las veredas”. Las cuatro fuerzas federales, más el Servicio Penitenciario Federal, van a intervenir frente a cortes, piquetes o bloqueos totales o parciales, de acuerdo a los códigos vigentes: si hay un delito en flagrancia, podrán intervenir de manera inmediata. “Toda persona que esté en la vereda no va a tener problemas, no queremos cortes de calles y de rutas”.

“No vamos a cortar la peregrinación a Luján. Habrá excepciones que tienen que ver con eventos religiosos o deportivos, como maratones, pero esas son cuestiones de los distritos, que nada tiene que ver con lo federal”. Pero sí deberán pedir permiso a la autoridad competente. Sin bebés, niños ni adolescentes. “Se va a pedir a las madres que no lleven más a los chicos a las manifestaciones porque habrá consecuencias. El primer responsable del niño es el papá o la mamá que lo lleva. No se actúa de la misma manera frente a niños, ancianos y embarazadas, pero no queremos que usen a los niños como escudos”, sostuvo. “Es necesario que los argentinos sean liberados de los sectores que los extorsionan.

Cuesta entender cómo se definen las prioridades. La potencia de los medios de comunicación es muy fuerte. Ellos fijan agenda. Y el drama de la Argentina es que los piquetes cortan las calles. No hay otros. Se escuchan infinitos parlamentos en defensa del sagrado derecho a transitar. Muchos funcionarios y muchos dirigentes guían su accionar según la agenda que fijan los medios. Y los medios están bien centralizados. El día que todas las calles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estén absolutamente liberadas, y andar por ella sea un placer, y no haya ni obstáculos ni tropiezos, no se habrá resuelto ni uno solo de todos los graves problemas de las mujeres y los hombres que habitan este país.

Hay muchos sectores a nivel nacional, provincial y municipal que han demostrado mucha habilidad para ganar las elecciones del último año. Y utilizaron diversas herramientas que, evidentemente, les otorgaron un rédito eficaz para el cumplimiento de sus objetivos. Así fue. Lo cierto es que deberían comprender que la campaña terminó. Que ya no deben encauzar todas sus decisiones buscando gobernar adhesiones. Esa etapa finalizó. Ahora deben gobernar, y para todos los ciudadanos. Ya la foto, la simpatía, las redes, y las descalificaciones al adversario no alcanzan. Ahora hay que tomar medidas serias de gobierno. Hay que conducir con seriedad y resolviendo las cuestiones en serio. No se puede vivir haciendo cosas para las redes sociales, herramienta valiosa si las hay, para difundir buenas acciones de gestión. Pero, justamente, lo que hay que hacer es generar buenas acciones de gestión. Después se puede posar con el perro, con la hermana, con la novia, en el escenario, con el bailecito, con el disfraz camuflado, con lo que se quiera. Pero hay que gobernar, hay que pagar los sueldos en tiempo y forma. Gobernar, porque la campaña terminó hace mucho tiempo.