A la cárcel por cometer 3 robos en un mes en Carpintería y Merlo

La Policía buscaba a F.N. desde el 19 de enero, cuando dos delincuentes asaltaron a un médico jubilado de Carpintería. La víctima fue sorprendida en su casa por los ladrones que le pusieron una pistola en la cabeza, lo golpearon, le revolvieron cada rincón de la vivienda y se la destrozaron en busca de dinero.

El miércoles los investigadores llegaron a su principal sospechoso y lo detuvieron en lo de su padre. Cuando revisaron el domicilio, descubrieron que podría estar vinculado al menos a otros dos robos que también ocurrieron el mes pasado. Con todas esas pruebas en su contra, el juez de Garantías Jorge Pinto lo imputó y le dictó la prisión preventiva por los siguientes 120 días.

El sospechoso de 36 años, del cual la Justicia no dio a conocer su identidad, está acusado de "Robo agravado por el uso de arma de fuego" y "Encubrimiento por receptación de elementos provenientes de un ilícito en dos hechos, agravado por la habitualidad de cometer actos de encubrimiento".

Pero no solo eso, durante la audiencia de formulación de cargos, en la que la fiscal Silvina Argüello enumeró las pruebas que lo complican, también señaló que F.N., al parecer, tenía planificado ir por más, es decir, llevar a cabo otros robos. Lo dijo porque, cundo los policías lo requisaron, le encontraron en su billetera "dos hojas con anotaciones de planes delictivos que el imputado pensaba cometer”.

En el allanamiento en el que el sospechoso fue detenido, encontraron 25 plantas de marihuana.

Los efectivos del Departamento de Investigaciones (DDI) llegaron hasta él gracias al sistema de geolocalización de uno de los teléfonos sustraídos durante los asaltos. Así descubrieron que el sospechoso estaba en una vivienda del kilómetro 2, de la ruta 28, que conecta Carpintería con la Autopista de Los Comechingones.

Cuando los policías llegaron hasta ahí, en un último intento por zafar de la cárcel, el hombre intentó darse a la fuga. Pero no lo consiguió.

El personal del DDI, con el apoyo de la Subcomisaría 19ª y el COAR, incautó seis celulares, dinero en efectivo, una moto Corven 110 azul, un pasamontaña; dos pares de guantes negros, una remera negra, un bidón con combustible, distintas herramientas, entre otros elementos. Pero eso no fue todo. En la casa también encontraron 25 plantas de marihuana, que luego se encargó de secuestrar el personal de Lucha Contra el Narcotráfico.

► Todo fue en enero

Todos los elementos secuestrados le permitieron deducir a la fiscalía que el imputado fue quien el 4 de enero sustrajo una moto Corven 110 azul en Merlo. El dueño del rodado lo había dejado estacionado en el hall de su vivienda, en calle Cuesta del Tren, de donde luego se la llevaron.

El segundo asalto del que está acusado F.N. es el que ocurrió hace 15 días. Fue alrededor de las 21, en el kilómetro 9,7 de la ruta 1.

La víctima, un jubilado de 79 años, fue sorprendido por dos ladrones, encapuchados con pasamontañas, vestidos de negro y con guantes, que ingresaron por la puerta de su cocina.

Una vez dentro, redujeron al anciano amenazándolo a los gritos. Le pegaron trompadas en la cabeza y cachetadas en la cara, pese a que en ningún momento se resistió.

Ambos agresores estaban armados con pistolas. Le apuntaron a la cabeza, le exigieron plata y le decían que conocían los movimientos de su pareja y su hija.

Fueron dos horas de suplicio para la víctima. Los ladrones le rompieron muebles y artículos de la vivienda en busca de efectivo. Se llevaron dinero en moneda nacional y extranjera, una escopeta, un rifle y un teléfono. Dejaron al jubilado encerrado en su quincho y huyeron.

El tercer robo que le adjudican sucedió el domingo, también en Carpintería. En esa oportunidad, los malvivientes entraron a una propiedad y de un galpón sustrajeron un bidón con nafta, dos amoladoras, aceite para vehículos y varias herramientas.

A su turno, los defensores oficiales José Francisco Pérez y María Luz Vílchez argumentaron que la casa que allanaron no era la de su representado, sino la de su padre y que otras personas alquilan allí. Pidieron, además, la nulidad de esa requisa porque la "ordenaron con base en una pericia telefónica que determinó la geolocalización del aparato con un rango de imprecisión de 800 metros, por lo cual no era posible establecer la ubicación exacta del mismo".

Respecto a las hojas que hallaron en su billetera, señalaron que no hicieron ninguna pericia caligráfica para determinar si se trataba de la letra de su defendido. En relación al asalto que sufrió el médico jubilado fundamentaron que "la descripción física de los agresores aportada por el denunciante no coincidía con las características físicas de su representado y, además, no se encontró ningún arma en el domicilio inspeccionado".

Por todo eso, solicitaron la inmediata libertad de F.N. En lugar de imponerle la prisión preventiva, sugirieron la colocación de un dispositivo electrónico dual, la prohibición de salir de la provincia sin autorización judicial y la firma periódica del libro de imputados.

Pero el juez de Garantías entendió que el plazo de cuatro meses de prisión preventiva, solicitada por la fiscal, era procedente. No solo porque existe el peligro de fuga y de entorpecimiento de la casa, sino porque el acusado ya cuenta con una condena cumplida por otro robo que cometió en Córdoba.

Redacción / NTV