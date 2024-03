Confirmaron la prisión a uno de los acusados por el crimen del tatuador

Omar Becerra, imputado por el homicidio de Cristian Esquivel, continuará privado de su libertad en el Servicio Penitenciario Provincial.

El Tribunal de Impugnaciones rechazó este lunes un recurso de revisión de prisión preventiva presentado por la defensa del acusado, quien tiene 22 años, y confirmó la medida de coerción ordenada por el juez de Garantías Marcos Flores Leyes, como así también el plazo de 120 días.

“Entendemos razonable el dictado de la medida privativa de la libertad, como así también la duración establecida. Hay elementos que justifican sostener la prisión preventiva principalmente en lo que respecta al entorpecimiento de la investigación”, dijo el presidente del tribunal, Jorge Sabaini Zapata.

Héctor Zavala Agüero, defensor de Becerra, mencionó que su defendido tiene arraigo en la provincia, que trabaja en Juana Koslay como albañil y que el plazo de la prisión preventiva ordenada por el juez es excesivo. "Vive con su pareja en una casa de la ex Julio A. Roca, ocasionalmente estaba ese día en la casa de la madre y siempre estuvo a derecho. Desde que sucedió el hecho hasta el momento de su detención podría haberse fugado, pero no lo hizo. Tampoco lo haría ahora. El plazo de la medida es excesivo teniendo en cuenta que quedan muy pocas testimoniales y pocas pericias por hacer”, expresó ante el tribunal.

El fiscal de Instrucción 1, Francisco Assat, planteó que existen riesgos procesales en la causa, como el de fuga y el de entorpecimiento de la investigación. “No hemos encontrado el arma con la que se realizó el hecho. Se trata de un cuchillo de 17 centímetros, que es la profundidad que tenía una de las heridas. Tampoco apareció un pantalón naranja flúor que tenía uno de los acusados el día del hecho”, dijo.

Además, mencionó que el domicilio que aporta el abogado de la calle Roca "sin acordarse el número, no sería el domicilio donde fue encontrado Becerra. El hecho ocurrió el 22 de febrero y una semana después se produjo la detención en el barrio La Vecindad, que no es su domicilio, por lo que el argumento del arraigo no estaría en ningún lado. Tampoco tenemos documentado que tenga trabajo estable”.

Los integrantes del Ministerio Público Fiscal acusaron a Becerra y a su hermano de 17 años como coautores de "Homicidio de criminis causa", delito que prevé una pena de prisión perpetua. De acuerdo a la teoría del caso de los fiscales, los jóvenes intentaron robarle al tatuador de 49 años y, como no lo lograron por la resistencia que opuso la víctima, le dieron siete puñaladas que le causaron la muerte.

El ataque ocurrió a pocos metros de la casa de Esquivel, ubicada sobre calle Riobamba al 900, frente a la Plazoleta de la Paz de la ciudad de San Luis. La víctima cayó en la vereda norte de Héroes de Malvinas, al 500. Murió momentos después, mientras médicos del Hospital “Ramón Carrillo” lo operaban para tratar de salvarle la vida.

Redacción/MGE