Preventiva para acusado de violar a una menor y robarle en su casa

A pesar de que Elías Gómez amenazó con quitarse la vida y de que sus abogados defensores, Rodolfo Mercau y Pedro Allia, negaron que su cliente haya participado del hecho que se le endilga, el juez de Garantías 4 subrogante, Marcos Flores Leyes, ordenó el miércoles r su traslado al Servicio Penitenciario.

El hombre está acusado de haber violado a una menor y luego, haberle robado, donde permanecerá cuatro meses. "Acá se lo digo, yo en el Penal no voy a durar. Me voy a ahorcar", le dijo al juez antes de que la custodia le pusiera los grilletes para trasladarlo nuevamente a la alcaidía judicial.

Gómez, quien, según sus abogados, sufre de epilepsia, fue detenido el 29 de febrero en la casa de su madre como único sospechoso de haberse metido en una vivienda del barrio 400 Viviendas Sur de la ciudad capital, a solo 200 metros de donde fue apresado, y haber violado a la hija de los dueños de casa.

La fiscal adjunta Antonella Romagnoli sostiene que el 24 de febrero el joven de 32 años golpeó a la puerta y cuando la chica abrió, se le abalanzó, la condujo a una de las habitaciones, la ultrajó y después, le ató las piernas con un toallón. Luego, huyó con dos computadoras portátiles y el teléfono celular de la víctima. También se llevó consigo la ropa que la chica tenía puesta, quizás en un intento de eliminar rastros de ADN para un posible cotejo. Por todo eso, el 2 de marzo se lo acusó por los delitos de "Abuso sexual con acceso carnal" y "Robo simple".

La geolocalización del teléfono fue central para ubicar al sospechoso, quien quedó detenido luego de que los investigadores hallaran los bienes robados en la vivienda de su madre, en la manzana 325 del 400 Viviendas Sur.

Tras la audiencia se autolesionó y una unidad médica tuvo que atenderlo.

Este martes, Romagnoli fundamentó su pedido de 120 días de preventiva en el riesgo procesal y para la víctima, debido a que residen en el mismo barrio, a tan solo dos cuadras de distancia. Además, la fiscal agregó que Gómez es reincidente, ya que había recuperado la libertad el 28 de enero, tras cumplir una condena de siete años por robo agravado por el uso de arma de fuego.

Allia sostuvo que el pedido de la fiscalía de Instrucción 4, a cargo de María del Valle Durán, fue improcedente, ya que no se configuraba el riesgo procesal. Además, agregó que los resultados de la Cámara Gesell no son concluyentes respecto a la "presencia en el lugar del hecho” del imputado.

Mientras Allia desarrollaba su postura respecto del pedido de la fiscalía, Gómez lloraba y su respiración se oía cada vez más agitada y desacompasada. Ante eso y teniendo en cuenta que en la audiencia anterior el imputado sufrió un episodio epiléptico, la defensora de Menores e Incapaces, Marcela Torres Cappiello, solicitó la presencia de un médico. Uno de los custodios le acercó un vaso de agua y el acto procesal continuó. Allia retomó la palabra y agregó que las características físicas entre su defendido y las que manifestó la víctima no son coincidentes.

El letrado aseguró que el peligro de fuga no existe. Incluso agregó que Gómez fue detenido en su vivienda y puso el acento en el riesgo para la salud al que se expone, porque padece epilepsia. Advirtió que “la medida es excesiva y no está demostrada la necesidad del plazo”. Reiteró que "no se puede ubicar al imputado en el lugar del hecho” y propuso que cumpliera prisión domiciliaria en la vivienda de su pareja, la firma del libro y la prohibición de acercamiento como medidas tutelares de la investigación.

Mercau también se opuso a la preventiva solicitada por la fiscalía. Dijo que “no hay ninguna prueba” en contra de su pupilo, que no existen huellas y que la ropa que se secuestró en la vivienda de la madre del imputado era de ella. Además, aseguró que Gómez es un “chivo expiatorio" y que la detención se basó en los antecedentes penales y en que es una persona marginal.

Flores Leyes consideró que hubo un estricto cumplimiento en la formulación y resolvió hacer lugar al pedido de preventiva por el plazo de 120 días. Mientras exponía los motivos de su resolución, Gómez se tomaba la cabeza sin poder creer que volvería a la cárcel a poco tiempo de quedar libre.

Tal vez la frustración o la certeza de que él no es el responsable del crimen llevaron a advertirle al juez que atentaría contra su vida y lo hizo responsable. “Yo no voy a durar, me voy a ahorcar y de eso después se van a tener que hacer cargo ustedes. No voy a pagar por una cosa que no tengo nada que ver. Voy a llegar al calabozo y me voy a ahorcar. Ya hice doce años. Tengo a mi mamá y a mi hijo. No aguanto más”, se dirigió ante el juez.

Flores Leyes se tomó un momento más para dirigirse al imputado y le advirtió que la medida adoptada no significaba una pena y que si no era culpable podría demostrarlo durante el proceso. "Es una medida preventiva y provisoria", le aclaró.

Pero eso no bastó para que Gómez recupere la tranquilidad. Al contrario, cuando fue esposado para trasladarlo nuevamente a la alcaidía, atentó contra su propia integridad. Con gran fuerza se impulsó de cabeza contra una de las paredes de la sala de Oralidad 2, dejando en el muro una rotura que provocó con su propia frente. Médicos acudieron al Poder Judicial y finalmente lo atendieron dentro de un calabozo.

Redacción/MGE