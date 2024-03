Hubo más de 500 dispositivos secuestrados en las 22 requisas

Este martes, desde la mañana hasta la siesta, el personal de Investigaciones de diferentes puntos de la provincia estuvo dedicado a 22 allanamientos a locales y domicilios de Villa Mercedes sospechados de comprar y vender teléfonos robados.

Después de un día completo de hermetismo, ayer, en una conferencia de prensa encabezada por la fiscal Daniela Torres, que investiga esos hechos, dieron detalles sobre el resultado de las requisas. Incautaron más de 500 dispositivos electrónicos, entre los cuales hay 156 celulares, computadoras portátiles y de escritorio, tablets y unos 400 mil pesos, precisaron.

La fiscal instructora contó que ahora comienza la parte más larga y laboriosa del proceso: el análisis de los dispositivos incautados. Lo primero que tratarán de confirmar es si los celulares que secuestraron son productos de ilícitos.

Una vez corroborado eso los aparatos serán entregados a los damnificados. No obstante, aclaró que los teléfonos permanecerán en la sede del Departamento de Investigaciones, donde los damnificados podrán acercarse y revisar si entre los celulares recuperados está el suyo.

Aclaró que los robos que motivaron los allanamientos fueron muy variados. La investigación abarca hurtos y sustracciones cometidos desde el 5 de enero hasta el 17 de marzo.

La fiscal explicó que lo que la llevó a ordenar semejante operativo tuvo que ver con el hecho de que el personal que trabaja en los locales de servicio técnico siempre se mostró reticente a colaborar con la Policía, cuando les solicitó las filmaciones de sus comercios, en medio de averiguaciones por el robo de celulares. Pero su actitud cambiaba cuando un fiscal era el que hacía ese requerimiento.

El comisario Germán Gómez, jefe del Departamento de Investigaciones de Villa Mercedes, quien estuvo al frente de los procedimientos, detalló que allanaron 17 negocios de soporte técnico y compra y venta de teléfonos, y cinco domicilios, en los que presumen que hacían el trabajo de "resetear" los aparatos robados.

"Secuestramos software, que usan para desbloquear teléfonos sustraídos. Lo que hacen es reducirlos, blanquearlos y venderlos, devolverlos al mercado como de segunda mano", explicó Gómez.

El comisario general Adrián Ramallo, a cargo de la Dirección de Investigaciones, señaló que en el operativo participaron unos 50 policías de las seis unidades, de Merlo, Concarán, San Luis, Villa Mercedes y el sur de la provincia.

"Lo que nos hemos propuesto no es solamente perseguir a la persona que comete el robo, sino también a los que reducen el botín, porque si no hubiera reducidores o compradores no habría delito. La idea es perseguirlos a ellos, que sepan que los vamos a investigar con mucha dureza, buscando una sanción", remarcó Gómez y agregó que si alguien adquiere algo a un precio demasiado módico, que sepa que probablemente es robado, y comprarlo es un delito.

