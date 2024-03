Una madre tiene a su hijo con dengue y pide ayuda económica

A Antonella García le toca enfrentar dos de los grandes males que sufre la ciudad por estos días: el dengue y la crisis económica. Pide ayuda porque tiene a su hijo Isaías, de once años, internado con la enfermedad y no puede salir a trabajar. Luego de una semana con mucha fiebre, vómitos y diarrea, llevó al niño a la guardia del hospital, en donde le dieron un remedio y después volvieron a su casa. Pero tras unos días, los síntomas se intensificaron cada vez más y desde entonces está en el área de Pediatría del Policlínico Regional “Juan Domingo Perón”, en donde permanecerá unos tres días más por lo menos.

“Soy mamá soltera y tengo otros dos hijos, uno de ocho años que sufre de un retraso madurativo y también de epilepsia, y el más chiquito, quien tiene tres años. Hace poco me separé con una orden de alejamiento del papá de los chicos por diferentes situaciones y no recibo ningún tipo de ayuda de su parte”, manifestó la tutora y agregó que tuvo que dejar el trabajo porque no tiene quién le cuide a sus hijos.

Añadió que la casa en donde habitan actualmente no cuenta con las condiciones necesarias para que Isaías esté cómodo cuando le den el alta médica y tengan que volver. Reveló que su techo tiene roturas provocadas por la tormenta de enero del año pasado y que no cuenta con los recursos económicos para repararlo. Esto les provoca humedad e ingreso de agua cuando llueve; además, tienen el baño afuera porque le robaron el que tenían adentro.

“Estoy metida acá en el hospital con mi hijo, hace dos días que no me puedo ir a bañar porque no puedo volver a mi casa. Por suerte ya hablé con una vecina para que venga ella un rato y así, yo pueda volver y ver a mis otros hijos, aunque sea un rato, y me pueda asear", manifestó la mujer.

Esta situación atenta y perjudica directamente la recuperación del niño. Por eso, García tomó la decisión de pedir una colaboración a toda la comunidad para poder salir adelante. Quienes deseen realizarles una donación económica lo pueden hacer al CBU 0110362330036221054615 o comunicarse al teléfono 2657 291832 para entregarle elementos como ropa, zapatillas y lo que consideren que le pueda ser útil. También precisa todo tipo de alimentos para poder hacerles de comer a sus hijos.

“Si bien mi hermano me da una mano en todo lo que puede, necesito más cooperación, porque la realidad es que él también tiene que trabajar y no me puede ayudar todos los días. Estoy sola, no tengo quién me cuide a mis niños y tampoco, quién me ayude con la comida", lamentó.