Todo ocurrió tan solo en cien días…

* El actual gobierno lleva 71% de inflación acumulada en cien días.

* En solo cien días bajó un 35% el poder adquisitivo de los jubilados.

* En solo cien días el salario real bajó un 27,1%.

* En solo cien días el peso argentino se devaluó un 118,3% respecto del dólar. La devaluación más grande de los últimos treinta y cinco años.

* En solo dos meses cayeron un 25% las ventas minoristas.

* La producción de autos cayó un 18% en el primer bimestre de 2024.

* En 100 días, el gobierno nacional no concretó ninguna obra pública.

* Luz, gas, agua y transporte: saltaron casi 160% en cien días y las familias ya gastan en estos rubros $75.000 al mes.

Son todos datos de fuentes oficiales y que no dejan lugar a demasiadas interpretaciones. Luego la información que portan da lugar a las miradas más variadas. Incluso el mayor énfasis se pone en intentar encontrar responsables, cuando no culpables. Lo cierto es que resulta muy complejo establecer de qué modo la inmensa mayoría de la sociedad podrá hacer frente a semejante panorama. Más allá de su confianza o no en este gobierno. Más allá del nivel de paciencia de que cada cual disponga para tolerar aquello que francamente se presenta insoportable. La recesión no es un fenómeno gratuito. Es muy oneroso, ya que no solo se detienen las compras y la producción, sino que disminuyen los ingresos por impuestos y el círculo vicioso cobra un ritmo asfixiante. Deben presentarse alternativas para salir de esta asfixia. Sobre todo, que se anuncia que se insistirá en el mismo camino y con la misma estrategia.

La actual conducción económica pretende reducir toda mirada de la economía a partir de la existencia o no del famoso déficit fiscal. El consumo, la producción y la inversión son variables que se pretenden ignorar, y su comportamiento no entran en consideración de quienes toman las decisiones más importantes. Esta lógica es inaceptable y la realidad se encarga, más temprano que tarde, de desbordarla por todos lados. No obstante, si se acepta el fuerte sesgo en la mirada financiera, monetaria y fiscalista, resulta imprescindible aclarar que los resultados que se pretenden exhibir son absolutamente forzados. Las cifras no mejoran por cambios estructurales y duraderos. El gasto se disminuye no pagando subsidios por los servicios, deteriorando los ingresos previsionales y limitando al extremo las transferencias a las provincias. Para poner solo tres ejemplos de ajuste forzado. Por el lado de los ingresos, los impuestos relacionados con la producción y el consumo caen abruptamente. Además, aumenta la deuda por importaciones. El gobierno se declara liberal, pero maneja los precios más importantes de la economía: regula el tipo de cambio, maneja las tasas de interés, fija las tarifas por servicios, y regula salarios. Por si fuera poco, se recurre a las reuniones con supermercadistas, otrora tan criticadas, y se pretende condicionarles las ofertas y las formas de establecer niveles de precios y comercialización. Las contradicciones con los preceptos de libertad de mercado aparecen como flagrantes.

Como la memoria, la verdad y la justicia siguen siendo valores muy elevados no se puede olvidar que hace cuarenta y ocho años, un 24 de marzo de 1976 la Argentina escribía una de sus páginas más oscuras y desgraciadas. Al amparo del abuso de poder y la toma brutal del gobierno se promovió un plan económico desastroso y de consecuencias nefastas para toda la sociedad. Su similitud con el actual es reconocida por propios y extraños. El resultado de aquel plan fue grave y absolutamente lesivo para los sectores más humildes de la sociedad. Cabe entonces reiterar: ¡Nunca más!