El elogio de un radical a la buena administración que heredó el Gobierno

Alejandro Cacace destapó la olla de la no tan pesada herencia que dice que recibió el gobernador Claudio Poggi, al señalar que la situación de San Luis es totalmente distinta a la de otras provincias.

Admitió que “la provincia ha sido bien administrada” y luego reconoció que “acá sucede todo lo contrario, la Nación le debe a la Provincia”.

En el transcurso de un reportaje en el medio nacional A24, el exdiputado nacional reconoció que San Luis siempre se ha caracterizado por tener una administración ordenada y admitió que ello es producto de “los logros de la gestión anterior” del gobierno puntano.

El actual secretario parlamentario de los diputados nacionales de la Unión Cívica Radical dijo en la entrevista:

Periodista: "¿Cómo se vivió este conflicto entre la Casa Rosada y Chubut desde la óptica puntana, con una gobernación que hoy está alternando al peronismo como la de Poggi?"

Cacace: "San Luis no tiene deuda con la Nación, más bien la Nación tiene deuda con la Provincia. No tenemos de caja previsional, no tenemos problemas de pago de los salarios. Ahora, el Gobernador dejó muchísima deuda, pero no hay préstamos tomados por la Provincia. O sea, todas las negociaciones que buscan hacer las provincias con la Nación para obtener recursos, nosotros en general no las tenemos".

Periodista: "¿Cómo hace una provincia chica, con 400 mil habitantes para no tener deuda?"

Cacace: "En general han administrado bien, no ha tenido déficit, ha sostenido el equilibrio presupuestario por años, en el último par de años no los tuvo, pero se consumieron las reservas y el fondo de

anticrisis que tenía. Veo que por ahí las provincias están muy dependientes del gobierno nacional porque le deben. En general, siempre los presidentes patean las deudas, las refinancian y no las cobran, pero ahora hay un presidente que las cobra y las descuenta de la coparticipación".

Periodista: "¿Cómo hizo San Luis, que es una provincia chica?"

Cacace: "Históricamente tuvo un gasto de personal menor al resto de las provincias, tiene buenos recursos coparticipables y tuvo la promoción industrial".