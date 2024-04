Hace más de un mes que en el barrio Las Lajas no tienen agua

Limitados. El barrio tiene todos los papeles aprobados, pero la Comuna no les brinda el servicio de agua. Ni siquiera les envía camiones con el recurso. Foto: Lautaro Sánchez.

Los vecinos del barrio privado Las Lajas, en la capital puntana, reclaman por la falta de agua. Afirman que desde hace más de un mes que no cuentan con el suministro y la Municipalidad de San Luis no les brinda soluciones. Según expresaron, ni siquiera llegan camiones con agua y tienen que ir a las casas de los familiares ubicadas en otros barrios para poder higienizarse.

"Hace años tenemos la problemática del agua, hay muy poca presión y muchos cortes sin aviso previo. De repente teníamos agua y después ya no. Eso era algo normal. Sin embargo, hace más de un mes, casi dos, que la cuestión se profundizó a tal punto de no tener agua prácticamente. Hay días que no tenemos y hay otros días que largan de una a tres horas el suministro y sin presión", contó Mario Ávila, vecino del barrio privado que se encuentra en cercanías del autódromo "Rosendo Hernández".

Según indicó, en Las Lajas viven unas cien familias, pero hay unos 400 terrenos para futuras construcciones. "El presidente de uno de los consorcios se ha reunido con gente de SerBa. Le han dicho que en esa zona hay muy poca presión de agua, porque las obras no dan para más, y que no vamos a tener agua", contó.

Los vecinos dicen que los problemas con la provisión se agravaron en los últimos dos meses.

Según Ávila, funcionarios de la Municipalidad de San Luis le explicaron al desarrollista del barrio que el suministro alcanzaba para pocos lotes, aunque hicieron muchos más. Sin embargo, subrayan que todo fue aprobado por la Comuna y tienen la factibilidad de agua firmada de manera oficial. "Nos dicen que no hay infraestructura, pero la Municipalidad aprobó todo. Se lavan las manos", expresó.

El vecino manifestó que la Intendencia ni siquiera les manda camiones con el recurso para paliar la situación y criticó la falta de la presencia del Municipio en general. "Encima estamos pagando los impuestos municipales, está todo como corresponde legalmente. Tampoco hay recolección de basura fuera del barrio, ni transporte público", indicó.

No se vislumbra una rápida solución para este grave problema de provisión y el Municipio se desentiende de los vecinos.

"SerBa nos dice que hay que hacer una obra, pero si la queremos la tenemos que hacer nosotros, buscar a alguien que planifique el proyecto y pagar la construcción. No les importa. Es una situación extrema, es como tener el suministro cortado en su totalidad", manifestó.

Los vecinos están cansados de la situación y alzan la voz en busca de alguna solución que les permita tener un recurso tan básico como el agua para el funcionamiento de los baños, higienizarse y cocinar.