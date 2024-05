La salud en San Luis en "terapia"

Hospital Central “Ramón Carrillo”

-Demoras de hasta 6 horas en la atención en las guardias.

-El área de emergencias está colapsada, porque no hay camas para internar.

-Falta de prótesis para pacientes programados.

-Falta de profesionales en consultorios externos que generan listas de espera.

-Las listas de espera eran de 30 o 40 días. Directamente ahora no se sabe para cuándo.

-El HCRC se estancó en su crecimiento. No siguió con la curva de apertura. Ya no se anuncia la incorporación de especialidades.

-Desaprovechamiento del ala destinada para pacientes regionales. Una de las finalidades era para trasplantados de alta complejidad.

-Desmembramiento del servicio de emergencia. A los cinco médicos emergentólogos desplazados por la nueva gestión, en los próximos días, podrían sumarse otros cinco por disposición del director médico Raúl Coria. Como en la Policía, serán pasados a disponibilidad.

-Problemas e incertidumbre en los sectores de esterilización y lavado.

Centro Oncológico Integral

-Desconfianza. Temen que el Ejecutivo provincial vuelva a arremeter con el proyecto de destrucción y traslado a un ala del Hospital Central “Ramón Carrillo”.

-Preocupación en los pacientes por el alejamiento de varios médicos especialistas. A algunos no les renovaron los contratos. Otros desde hace meses que no cobran y no dan abasto.

-La doctora Massachessi, especialista en oncohematología, se fue por falta de pago.

-Hay faltante de insumos.

Hospital “Osvaldo Ledesma”, de La Toma

-Faltan médicos e insumos. Hacen bingos para juntar dinero para comprar lavandina.

-La población se quedó sin psiquiatras. Tenían dos, pero no les pagaron.

-Quedan un oculista, una kinesióloga y una psicóloga. Muy pronto, por cuestiones de licencia por maternidad, se ausentarán las dos últimas y no hay reemplazo.

-Bajo stock de medicamentos correspondientes a Remediar y Laboratorios Puntanos.

-El viernes, en la página "La Toma día a día", se publicó: "Qué pasa con el Hospital La Toma, que no hay profesional de la salud? Solo el Dr. Kunz 24 horas?

-"Tampoco una página que te diga qué profesional tenés a disposición ni mucho menos un sistema para sacar turnos... venimos flojos".

Hospital “Madre Catalina Rodríguez”, de Merlo

-La atención está desbordada y colapsada porque muchos pobladores de la región recurren cada vez más al sistema público, porque se quedaron sin prepagas u obras sociales.

-Hay una evidente falta de organización.

-No hay turnos inmediatos para médicos pediatras. Solo se atienden urgencias.

-Los turnos que se dan son a 30 o 40 días, cuando el diagnóstico cambió.

-En el servicio de imágenes, hasta diciembre se atendían entre 30 y 40 pacientes. Ahora, no más de 6.

-Faltan insumos.

-El tomógrafo y el equipo de rayos X están rotos.

-Para los casos de urgencia, se utilizan un equipo portátil para rayos y un mamógrafo.

-Por la no renovación de contratos, ahora traen médicos pediatras de Villa Mercedes.

-Hay médicos contratados que no cobran desde enero.

Hospital Pediátrico de San Luis (ex Policlínico Regional)

-Se desarmó la Unidad de Terapia Intensiva (UTI). Fue porque no les renovaron el contrato a los médicos.

-También se disolvió el servicio de traslado pediátrico y neonatal (ADOS) en unidades para alta complejidad. El corte afecta a toda la provincia. Los profesionales que se fueron son los doctores Gabriel Pujales y Orlando Flores.

-Carencia de subespecialistas en pediatría por falta de pago.

-En internación, carencia de especialista en patología psiquiátrica y en neurología.

-Carencia en el servicio de traslado para pacientes.

-Carencia de un médico para la realización de ecografías.

-Faltante de medicamentos y aparatologías.

-Faltante de insumos para limpieza.

-Las cloacas están explotadas.

-Se llueve el quirófano.

-No hay broncoscopio. Si un niño se atragantara con un maní, no se podría sacar.

-No hay endoscopio.

-No se puede hacer resonancia magnética por falta de contraste.

Hospital de Juana Koslay

-Quejas de los vecinos por la demora en la atención en las guardias y consultorios externos.

Hospital de Tilisarao

-No hay nombramiento de médicos y tiene ambulancias que no son utilizadas.

-Uno de los médicos que atendió a la fallecida paciente Natalia Soledad Chavero dijo que “no sirve nada”, que “está todo mal”.

Hospital de Santa Rosa

-Por falta de profesionales, deben derivar al colapsado Hospital “Madre Catalina Rodríguez”, de Merlo.

Hospital de Quines

-No funciona el equipo de rayos X.

-Pese a los reclamos, no reparan el sistema de calefacción en internación.

Policlínico Regional “Juan D. Perón”, de Villa Mercedes

-Hay faltante de medicamentos oncológicos.

-Quejas de pacientes por la escasa cantidad de turnos disponibles.

-No dan más turnos porque faltan profesionales. No hay especialistas.

-No hay seguridad de noche. Fue robado un router del servicio de rayos que era utilizado para la transportación de imágenes.

-Hostigamiento constante de punteros políticos del Gobierno.

-Otra realidad grave. No funciona el sistema para ver radiografías/TAC/RMN. El servicio de tomografía y resonancia se quedó sin especialistas. Como no pueden hacer informes de los estudios, derivan al Hospital “Verónica Bailone”, de la Dosep que le cobra al hospital por el uso de los equipos y los informes.

-Hay faltantes de insumos y medicamentos básicos. Por ejemplo, dejan dos ampollas de Decadrón para una guardia entera. A veces faltan paracetamol y reactivos de ionograma.

-Hay dos médicos de guardia las 24 horas.

-No se respeta el triage.

-Está reducida a la mitad o menos la capacidad de camas de Clínica Médica, Cirugía y UTI.

-La limpieza se hace con agua caliente. No hay papel higiénico. Tampoco, papel para secarse las manos.

-Para estudios como ecografías, les piden a los pacientes que traigan papel higiénico para limpiar el gel que utilizan.

Hospitales de Nueva Galia y del sur provincial

-En Nueva Galia, los médicos no quieren hacer guardia ante la falta de una recomposición salarial. También, faltan insumos.

-Por la precariedad que en los últimos meses se ha empujado al sistema, los diagnósticos no son certeros. El ejemplo claro es lo que sucedió con un paciente de la localidad que por sus propios medios se trasladó al Hospital “Ramón Carrillo”, donde le detectaron una infección en una rodilla.

-En el Hospital de Fortuna, ante una urgencia, no se pudo utilizar la ambulancia por no tener en condiciones los neumáticos. Tuvieron que pedir ayuda a Nueva Galia.

Maternidad "Dra. Teresita Baigorria"

-Los médicos se van por los bajísimos sueldos. El jefe de Residentes gana igual o más que un médico con 15 años de antigüedad.

-Falta de insumos básicos para la atención de pacientes críticos.

-La atención en los consultorios externos está resentida por carencias de recursos humanos y se reavivarán las medidas de fuerza.

-Hay un clima de enojo generalizado con los directivos, en especial con el director Ariel Escoda, recomendado para la función por el viceministro Martín Oviedo.

-Todos los responsables de los servicios están cansados de informar la falta de recursos y no hay respuestas.

-Inacción. La responsable administrativa Bárbara Faner como la jefa de Recursos Humanos Florencia Ruso y el director médico Soria tampoco dan respuestas.