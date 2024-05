¿Cuál es mi zona de confort?

“Es momento de salir de tu zona de confort”. Esta es una frase que se escucha con frecuencia, acá vamos a entender el concepto.

“Zona de confort” es una idea que se utiliza hoy para describir un lugar o espacio físico, mental y ambiental en el cual uno se siente cómodo, puede moverse con seguridad y tiene control de sus emociones. Es un lugar en la cual no se experimenta ningún tipo de riesgo o de cambios y se está cómodos porque se percibe algún beneficio.

La podemos definir como la forma en que vivimos y no siempre es una situación cómoda agradable, simplemente es la zona que conocemos y nos acostumbramos a vivir y permanecer en ella.

Las preguntas para reflexionar en este tema es:

- ¿En qué situaciones de mi vida siento que estoy en una “Zona de confort”?

-¿Cuáles son los motivos que hacen que me encuentre en esa zona?

Salir de la zona de confort implica entrar al mundo de lo desconocido, de los miedos, un mundo donde existe la posibilidad de equivocarse, donde hay que arriesgarse y hacer cosas distintas, sin saber qué puede suceder.

Básicamente se pone en peligro la estabilidad, y es acá donde preferimos permanecer donde estábamos y evitar arriesgar algo de lo que se tiene como seguro.

Cuántos, por ejemplo, no salen de la relación de pareja a pesar de que saben con certeza que no funciona, que no es lo que quieren, que ya no son felices.

Cuántos permanecemos en el mismo ámbito de trabajo, sabiendo que no es lo que me hace bien, cuántos conservamos amistades que no suman pero son las que tengo y no quiero cambiar. Entonces la antítesis de “salir de la zona de confort” se vuelve, “prefiero malo conocido que malo por conocer”.

Si nos llamáramos a la acción y tomáramos la decisión de dar un primer paso y un cambio en estos aspectos, lo que va a suceder es que nos encontraremos en un mundo donde el miedo y la incertidumbre se vuelven tan cercanas que mi actitud, consecuentemente, sea la de procrastinar en el propio cambio.

En este momento debemos saltar la barrera mental y atrevernos a superar muestras creencias limitantes, juicios y miedos que nos impide entrar en el cambio

¿Te animás a dar el paso?

¡Experimentá! ¡Animate a lo nuevo!

Salí de tu zona de confort.