El blooper del año: en el Boletín Oficial reemplazaron a Poggi por Rodríguez Saá

Las carcajadas todavía retumban. Siguen. Hasta el más serio de los “Albertistas”, estalló de risa al leerlo. Es como esos chistes muy graciosos que el receptor los paladea un rato largo y vuelven a generarle risa. Sin dudas es el blooper del año o una metida de pata histórica. Nadie sabe si fue un lapsus de los encargados de tipear los textos, una premonición que puede cumplirse más temprano que tarde o que el escriba virtual abusa demasiado del “Cortar y Pegar” y de tanto escribir el nombre de Alberto Rodríguez Saá, lo colocó por encima del cargo de Gobernador de San Luis. Lo cierto es que en el Boletín Oficial del gobierno provincial reemplazaron el nombre del actual mandatario con el del último jefe de Estado y la imagen se viralizó en uno de los yerros más llamativos de la administración Poggi.

El escrito, que ahora, desde que asumió Poggi como gobernador, solo se publica de manera virtual, llegó a ojos de todo el mundo el viernes 10 de marzo y consta de diversos decretos de provisión de insumos vinculados a la salud y que van desde elementos tecnológicos hasta prótesis, pañales, la contratación de un servicio de limpieza y la designación del referente de Dosep Digital.

En total fueron 19 decretos, todos fechados entre el 15 y 19 de marzo que llevan las firmas del Ministro de Hacienda, Néstor Ordoñez, su par de Salud, Claudia Spagnuolo y el gobernador de la Provincia, Alberto Rodríguez Saá. Si, al parecer... ¡Alberto sigue en Terrazas!

Pero más allá de las risas, los memes y el papelón histórico, el error podría tener implicancias que no son una broma. El Diario de la República consultó a un abogado especialista en este tipo de tropiezos legales y su explicación fue muy clara.

“Seguramente la faz administrativa salió bien, el problema evidentemente lo han tenido en la etapa de la publicidad del acto de Gobierno. El error lo ha tenido la etapa de publicidad de actos de Gobierno y en los actos de Gobierno, que son de carácter público, la publicidad es fundamental porque determina la ejecutoriedad de ese acto administrativo, en este caso al tener un error de competencia, porque el que detenta la competencia como gobernador es Claudio Poggi, no Alberto Rodríguez Saá. Ya está viciado de nulidad, no de una anualidad absoluta, sino de una nulidad salvable, pero que al estar publicado ya empezó a generar efectos jurídicos y expectativas hacia la sociedad. Por eso la palabra ‘Publicidad’, porque es para el público y su alcance”, explicó el letrado.

“El Poder Ejecutivo publica esto porque tienen que hacer la publicidad de los actos de Gobierno, pero eso no impide que estén válidos. ¿Por qué? Porque si a mí me contratan, yo voy, firmo mi contrato, y me notifican de ello con un decreto de forma personal. Entonces, yo ahí tengo cumplimentada la etapa de notificación y tengo en resguardo mis derechos. Distinto es el caso cuando vos necesitás un acto administrativo, de alcance público, para que la gente se entere, y está viciado por un error en el nombre del Gobernador, quien es quien detenta la competencia. En este caso tendrán que hacer de nuevo el Boletín Oficial. Si bien no es un error que tenga muchísimas implicancias a nivel de error jurídico, pero es un claro error porque se está usando el nombre de una persona que no detenta una función en el lugar de otra persona que sí la detenta y estaría vulnerándose la formalidad prevista para los principios de publicidad en los actos de Gobierno. Eso es una cuestión administrativa de alcance público que empieza a tener vigencia una vez que se publica. Pero, para que tengan vigencia, tienen que estar bien, pero acá hay un error, seguramente involuntario, pero no deja de ser un error. Y definitivamente la publicidad del acto administrativo es nula, habría que analizar puntualmente si anula el acto administrativo en sí mismo”, afirmó el abogado.

Sorpresa y 1/2: Endeiza se enteró por El Diario

Este martes, en Terrazas del Portezuelo, un periodista de este medio abordó al ministro de Gobierno para conocer su opinión sobre el blooper y la respuesta fue más insólita que el chiste en sí. “Me estoy enterando por vos, así que no sé, no te puedo decir nada”, dijo sorprendido y con los ojos grandes.

Acto seguido, incómodo, trató de excusarse. “Después veo y con todo gusto te doy una nota y alguna explicación. Pero en particular, en este momento, no sé nada de todo esto ahora. Veremos qué problemas podría traer que esté firmado erróneamente. Si no llegara a estar firmado no sería nada grave, pero la verdad que al estar firmado erróneamente no conozco lo que podría ocurrir. No te puedo contestar ahora”, remarcó Endeiza, preso del estupor ante semejante sorpresa.