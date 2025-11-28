Granizo en seco y anegamientos: la tormenta dejó daños y caos en La Punta y La Cumbre

La provincia vivió este viernes una combinación meteorológica tan repentina como peligrosa. Vecinos de La Punta y de la zona del Suyuque registraron la caída de granizo en seco, con piedras de gran tamaño que golpearon techos, vehículos y patios sin que antes se sintiera una gota de lluvia o una ráfaga de viento.



El fenómeno se desató en minutos y tomó por sorpresa a las familias, que captaron en videos la intensidad de la pedrada y el ruido seco que retumbó sobre las viviendas.

La Punta.

Mientras tanto, a pocos kilómetros, las lluvias concentradas en la región de La Cumbre, donde el acumulado alcanzó 53,9 milímetros, provocaron una situación crítica sobre la Autopista de las Serranías Puntanas, en inmediaciones de la Estación de Peaje La Cumbre. En esta misma franja horaria, Donovan registró 41,3 mm, el Aeropuerto San Luis midió 36,1 mm y Beazley llegó a 33,9 mm, conformando el núcleo más intenso del frente de tormenta.

La Cumbre.

El asfalto quedó invadido por agua, barro y rastrojo de maíz, las conocidas “chalas”, que fueron arrastradas desde campos cercanos y terminaron desparramadas sobre ambos sentidos de circulación. El tránsito debió reducir su velocidad al mínimo y, en algunos tramos, directamente detenerse.

Según relató un productor a este medio, “llovió mucho en pocos minutos y el arrastre del agua causó un desastre con pérdidas incalculables en algunos establecimientos agrícolas y ganaderos”. Señaló que parte del rastrojo que cubrió la autopista provino de lotes inundados y que el daño en los suelos podría extenderse durante varios días.

Suyuque.

El informe general muestra que el temporal también dejó registros de menor intensidad en otras zonas de la provincia. En Villa Mercedes cayeron 10,6 mm, con máxima de 29,3 °C y mínima de 19,9 °C. En San Luis 36,1 mm, con 29,7 °C de máxima y 18,9 °C de mínima. Y en La Punta, donde el granizo dejó preocupación, 6,6 mm, con amplitud térmica entre 32,4 °C y 20,3 °C.

Potrero de los Funes.

El temporal dejó así un doble saldo: granizo sorpresivo en las zonas serranas y anegamientos severos en uno de los corredores viales más transitados de la provincia. Las autoridades monitorean los sectores afectados y no se descartan nuevos eventos de inestabilidad en las próximas horas.