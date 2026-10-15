La agenda del jueves encabezada por Jairo y "La misa criolla"

JUEVES 15

Jueves santo

En la voz invicta de Jairo “La misa criolla” tiene otra significancia. Los puntanos lo verán a partir de las 21 en el Cine Teatro San Luis y tendrán el extra de un recital en el que el cantante terminará con su propio repertorio.





Luna en dana

Luna Alcaraz y Dana Azcurra, dos voces del nuevo folklore femenino puntano que buscan consolidarse, llegan a “All right” para mostrar de qué están hechas. Con entrada gratis a partir de las 22.





Lo bueno en la playa

Otra vez los jueves de Los playeros hacen explotar Malú. El histórico grupo bailable de la provincia sigue con su idea de comenzar el fin de semana con todo.





El patio de la casa

Para animar una noche que promete ser fresca, Dj Frejo le pone ritmo a la nocturnidad de Casa Mollo, con entrada gratis a partir de las 22:30.







VIERNES 16

Yo soy la foca

Madefocas invita a una noche de rock en Casa Beta que tendrá como invitados a los históricos integrantes de la Royal enfield. Lo clásico se impone en la avenida Illía.

Violencia griega

“La nueva violencia”, el tercer disco de Dillom, será presentado oficialmente en Comuna en una noche a puro rock nacional en donde también estará “La Grecia”, la banda de rock stone que asoma en el horizonte. El primer turno es a las 21:30 y el segundo a las 23.







Al día

Siempre al día en las cuentas bancarias “Sin saldo” regresa al escenario de All right para tocar a partir de las 22:30 su repertorio lleno de éxitos folclóricos. Para matizar, la cena de siempre en un lugar de primer nivel.

Lobos sueltos

“Juguetes perdidos”, una de las bandas tributos a “Los redondos de ricota” presentan “Cordero atado” en octubre y en el boliche Don Miranda. La conjugación de discos será a partir de las 21:30.

Vino para tres

La primera fecha del doblete de César Blanco y el universo Cerati será en “La ferroviaria”, a partir de las 22:30 con entrada gratuita. Ya está sold out.





Para mamá, adelantado

Un día antes de la llegada del Día de la madre Los manyines de Cuyo y el humorista Dani Pérez se juntan en el escenario de All right para hacer una mezcla de música y stand up que podría ser el regalo ideal para ella.

Llora guitarra

El talentoso villamercedino Carlos García presenta El arte de la guitarra, un espectáculo donde le saca el jugo a su instrumento favorito y hace que las emociones surjan con más fuerza. Será en “Modesto el bar”, de San Martín 901, en Villa Mercedes a partir de las 22.

Dos en una

La peña de Casa Mollo tendrá en su nueva edición a “La cautana” y “La cuerda”, la banda que viene de tocar en el festival Patria de Buenos Aires. Ambas agrupaciones conjugarán sus talentos para que el folclore sea el centro de la escena.





SÁBADO 17

Al poeta con amor

Con su conmemoración de Almafuerte Claudio “El Tano” Marciello regresa a San Luis y muestra los temas de su amigo Ricardo lorio en Roma multiespacio, a partir de las 22.





Como Uruguay, pero en Merlo

“La rezongona” es la primera murga de estilo uruguayo nacida en el Valle del Conlara y debutará a partir de las 22 en la Sala Amigxs de Merlo con su espectáculo “La que te copió”. Un show distinto que merece ser visto.





Alma de mujer

Una buena iniciativa tuvieron los “Alma de guitarra” al invitar a distintas artistas mujeres (de Miriam Soledad Álvarez a Daniela Garro; de Dana Azcurra a “La Colo” Martín) para “Viento de cuna”, un show homenaje al Día de la madre que se realizará a partir de las 21 en la sala Hugo del Carril.

Foco y fuego

Carlos Braille y Claudia Prett se reúnen en La papelería para un show íntimo, musical y lleno de magia que comenzará a las 21 y que tendrá a la canción hecha en el interior como foco y fuego.

Del jazz a las otras

Sola con su piano, la excelente Marina Ruiz Matta llegará por primera vez a la provincia para dar un recital con canciones propias y algunas versiones de clásicos que no se parecen a nada. A partir de las 21 en la sala Berta Vidal de Battini.

Ojos así

Con toda su banda Marianela Arce llega a Casa Mollo para una nueva presentación en la que Shakira será el centro. El homenaje a la colombiana comenzará a las 22:30 y tendrá entrada gratuita.

A portarse bien

“La malportada” es una peña cada vez más conocida que se realizará en El boliche Don Miranda y que tiene en la grilla a grandes números como Carlos “El prófugo” Lallana, Don Argañaráz, “Transhumantes” y “El Federal”.

Esa flor que está naciendo

“Brote”, un trío que brota en la escena musical de San Luis, tendrá una nueva presentación en All right, el espacio que mejor los recibió hasta ahora. A partir de las 22:30 en la previa del día de la madre.

Ya pasó el temblor

Una segunda fecha de César Blanco y el universo Cerati se realizará en La ferroviaria y la vida del líder de Soda Stereo será nuevamente indagada musicalmente a partir de las 22 en la vinería.

Variedad en el ocaso

El ciclo “Rock al atardecer” tiene una nueva mirada en la puesta del sol en el espacio de calle Almafuerte al 1500. A partir de las 19:30 tocarán Los saxofónicos, Muso, la banda tributo a Sumo y PPP.