La paciencia y el futuro de un cuento que se convirtió en novela

No cualquiera gana el Premio de Literatura del Fondo Nacional de las Artes. El certamen está abierto en todo el país y escritores de todas las edades, de todos los géneros, pugnan por alcanzar el galardón que, más allá de lo económico, sostiene un reconocimiento categórico, irrevocable, para ingresar en la órbita de la literatura nacional.

La puntana María Jesús Zabala Chacur irrumpió en la escena con el primer puesto en el concurso y, sin querer, también, removió la estructura de las letras de su provincia con “Una alteración mínima”, la novela que le abrió las puertas. La historia transcurre en un futuro cercano “atravesado por las consecuencias de un virus degenerativo que transformó profundamente a la sociedad”, contó la autora en una charla con El Diario de la República.

Para llevar adelante la novela, María Jesús describió a Eugenia, la protagonista con la que trata temas como la maternidad, los vínculos afectivos, la identidad y los dilemas éticos vinculados al desarrollo biotecnológico.

Una de las tantas curiosidades que encierra “Una alteración...” es que comenzó como un cuento, inicialmente de cinco páginas que se transformó en, quizá, la novela más importante escrita en San Luis en lo que va de la década. “Tuvo muchas versiones – contó Zabala Chacur-y pasó por correcciones intensas que se hicieron en el taller literario al que asisto desde 2019 con Anahí Flores”.

En ese grupo de autores, la novela encontró un incentivo, pero también algunas correcciones detalladas que hacen que ahora la escritora esté “profundamente agradecida”.

Aunque la relación con los libros de la autora viene de su infancia y tiene a su madre como mentora. “Ella siempre fue muy insistente con la lectura”, contó Zabala Chacur, quien al tener tres hermanas más grandes, que le llevan 11, 12 y 15 años, no tenía con quién jugar en casa. “Cuando me aburría, la respuesta de mi mamá siempre fue: lee un libro. Me insistió tanto que le hice caso”.

En paralelo su abuelo le regalaba los libritos que venían con una revista infantil con los que armó su primera biblioteca con una coleccción de cuentos de suspenso y miedo que le llamaban mucho la atención.

Con eso fue armando una valija literaria que tiene su punto máximo por ahora con el premio conocida la semana pasada. “El proceso de escritura no fue lineal, -apuntó- había épocas en las que me dedicaba de lleno y otros en los que necesitaba escribir otras cosas”. Pero el aspecto que más sobresale del tiempo que le llevó terminar la novela fue la relación con la paciencia que tuvo que emprender María Jesús.

Gracias a “Una alteración...”, la joven de 34 años, licenciada en Publicidad y egresada del Colegio Aleluya, entendió que los textos necesitan tiempo y trabajo. “Tuve que aceptar que a veces, por más que queramos, aún no estamos donde nos gustaría, con la tarea terminada”.

Aunque no tiene nada publicado, Zabala Chacur escribió otros relatos y trabaja en su primer libro de cuentos, ninguno, a menos por ahora, con riesgo de convertirse en una novela que vaya a ganar un premio nacional.

Porque las expectativas que tenía la joven cuando se presentó al concurso no iban más allá de eso. Dijo que durante mucho tiempo su meta fue “llegar con una novela terminada, con una historia cerrada. Eso ya era un gran logro para mí”. Si recibía alguna mención iba a ponerse muy feliz. “Ganar fue directamente increíble”.

La mañana que le avisaron del premio, María Jesús había terminado de desayunar con su mamá, su tía, sus hermanas y su marido y recibió el llamado en el auto de su hermana, cuando regresaban a su casa. “Después de cortar, tuve que escribirle a la gente del Fondo Nacional de las Artes para preguntar exactamente qué había ganado porque, de la emoción, no había entendido nada”.