Mariela Pela: “Nunca me rendí, seguí pedaleando en la pista y en la vida”

En una entrevista con El Diario de la República la mujer puntana que sufrió golpes, violaciones y maltrato psicológico durante 13 años revivió su calvario. Contó su historia ante las cámaras para ayudar a otras.

Mariela Pela es una puntana de 40 años, madre de tres hijos que le recuerdan a diario por qué hoy tiene “tantas ganas de vivir”. Pero esta mujer delgada, de cuerpo pequeño, sonrisa sincera y mirada profunda, es también el claro ejemplo de que las sombras de la humillación y la violencia de género pueden quedar atrás y renacer en luz. “Nunca me rendí”, dice y se pierde en el pasado por unos minutos.

Treinta días después de casarse empezó su calvario. Fueron años de golpes, insultos, maltrato psicológico y violaciones en cuerpo y alma. Mariela recuerda que, mientras estuvo con su expareja, sufrió violencia física “una vez por mes durante trece años”.

Pero ni el divorcio le dio tregua. “Cuando tomé la decisión de separarme empezó un nuevo calvario porque él no lo aceptó. Fueron siete meses en los que me atropelló, me golpeó, se metió en mi casa y hasta tuve que irme de ahí”, asegura.

Sentada sobre el cálido césped otoñal de la Plaza del Carmen, Mariela revive su infierno: “Canalizaba todo lo que vivía arriba de la bici. Era difícil salir a entrenar porque me lo encontraba en todos lados, me seguía o mandaba gente a seguirme”.

La ciclista que ganó la medalla de bronce en el Campeonato Panamericano 2017 vivió con custodia policial las 24 horas por dos años y medio. “Cuento mi historia para ayudar a otras mujeres a tomar conciencia”, dice.

¿Cómo salió adelante? ¿Qué la impulsó? ¿De dónde sacó fuerzas para continuar? “Nunca me rendí, seguí pedaleando en la pista y en la vida”, sostiene ante las cámaras en este video exclusivo de El Diario de la República.

La mujer de cuerpo pequeño y delgado se volvió fuerte. Sintió la oscuridad “encerrada en cuatro paredes” pero un día decidió abrir la puerta y mirar para adelante. “No sé si volví a nacer, pero si volví a vivir”, asegura.

Mariela no lo sabe pero renació. Hoy es una especie de Ave Fénix que recorre San Luis a puro pedal, con su pasión y calidez a cuestas.