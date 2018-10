Susana Giménez y su percance con Instagram que la mostró a cara lavada

Susana Giménez, como muchas veces lo ha dicho, se declara una desentendida de las redes. Esta vez su percance fue con las historias de Instagram, subió una foto a cara lavada que, claramente, fue por error ya que se la ve en un costado de la imagen y sin posar.

A los pocos minutos la diva borró la fotografía que la dejaba expuesta, pero ya era tarde, algunos de sus casi medio millón de seguidores capturaron el momento y lo hicieron viral.

No es la primera vez que le pasa, en junio grabó un vivo, un video en tiempo real de Instagram, también por error en el que hablaba con un colaborador sobre los números del Martín Fierro y afirmó que Tinelli era poco querido.

"¡No quiero tocar más el teléfono! Soy peligrosa. Es una porquería. Después me di cuenta de que había apretado lo que dice vivo… Y bueno. Es un horror. Fui yo la que lo apreté. El arquitecto me estaba preguntando porque no sabe. Qué sé yo… ¡Un horror!", reconoció Susana a Infobae cuando le preguntaron sobre el incidente.