Cuatro puntanos son los campeones argentinos de "Formando Emprendedores"

“Cuando dijeron que éramos los campeones estallamos de alegría. Fue algo increíble!”, contó Lautaro Soria y sus tres amigos asintieron con una sonrisa que tienen pintada en el rostro desde la semana pasada. Y no es para menos. Lautaro y sus compañeros Mathias Schubav, Julián Marsonetto y Nicanor Arias se consagraron campeones argentinos del Torneo Nacional “Formando Emprendedores” que se disputó la semana pasada en Villa Giardino, Córdoba, y que convocó a los mejores 80 equipos de todo el país. Los estudiantes pertenecen al 6º año del Colegio Don Bosco y además de levantar la Copa Albiceleste, clasificaron para disputar la etapa sudamericana del certamen educativo de administración empresarial.

Los pibes puntanos, apuntalados por su profesora de Sistemas de Información Contable y de Economía, Silvia Ariotto, estudiaron, entrenaron y compitieron durante todo el año para acceder a la instancia federal. El boleto para llegar a la fase nacional fue derrotar a las diversas escuelas sanluiseñas. Una vez en Córdoba la fase preliminar fue un mano a mano con los 80 elencos de las distintas provincias. Solo los 30 equipos más destacados llegaron a las finales y allí, en base a una gran estrategia, orden, buenas decisiones y un gran manejo de sus finanzas se quedaron con el máximo trofeo tras meterse entre los 10 mejores que clasificaron al sudamericano, que se disputará en Montevideo, Uruguay, del 21 al 24 de noviembre.

El Torneo Nacional "Formando Emprendedores", es un certamen educativo empresarial dirigido a estudiantes desde 4º al 6º año del nivel secundario. Organizado por la empresa Omega Simulaciones, consiste en que un grupo de alumnos creen una compañía ficticia que fabrica, distribuye y vende determinado producto (generalmente insumos tecnológicos) y ante otros grupos que manejan otras empresas, lleven al éxito su negocio en un escenario complejo. Luego, según las decisiones de los chicos, el desarrollo de su fábrica, las ventas, compras, inversiones, marketing, manejo de gastos y la toma y devolución de préstamos bancarios, los jueces de Omega Simulaciones (mediante un servidor de datos) determinan al ganador. Siempre es la firma que mejores ganancias obtuvo.

La intención de los organizadores es fomentar el emprendedurismo entre los chicos y despertar su vocación por la administración de empresas. La competencia en todo el país se desarrolla hace una década y ya se extendió a Paraguay y Uruguay. El año próximo debutará en Brasil.

Los pibes del Don Bosco hacía tres años que clasificaban a las instancias nacionales, donde llegaban al podio. Esta vez se trajeron la copa y gritaron campeón.

"En todo el país compitieron 4.700 equipos a lo largo del año. Participan diez provincias argentinas. Nuestros chicos participan desde 4º año y siempre se metían en la etapa nacional. Otra vez hicieron un gran papel, clasificaron al sudamericano y más tarde vencieron a los diez mejores. Fue una gran alegría, una emoción enorme cuando ganaron. Todo el mérito es de ellos. También fue muy bueno el apoyo de los padres y del colegio", contó orgullosa la profesora Ariotto.

Entrar en el juego económico-financiero virtual es una actividad extracurricular y acceden aquellos que arman su grupo y se anotan. La clave es tener vocación por los números, la economía, las finanzas y un puñado de amigos.

"Ya clasificar entre los diez mejores fue espectacular porque íbamos al sudamericano. Pero cuando nos consagramos campeones fue una emoción muy grande", expresó feliz Julián Marsonetto.

"No lo esperábamos porque estar entre los diez mejores entre tantos equipos era bárbaro, pero el campeonato fue lo máximo", agregó Lautaro. Los nuevos capos del colegio pertenecen a la promo "Versaglios", pero en el torneo se bautizaron The Lost, aunque a la hora de hacer negocios no están para nada perdidos.