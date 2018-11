Estudiantes quiere volver a sonreír

Estudiantes sabe que no tiene más margen de error. Esta tarde a las 18 recibe en El Coliseo a Maipú de Mendoza. El Verde debe ganar para subir en la tabla y quedar más cerca de la clasificación en la Zona 3 del Federal A de AFA.

El DT Héctor Arzubialde mueve algunas piezas, ya que hay jugadores suspendidos y lesionados. En la última línea Brayan Sosa ingresará por Mario Vallejo -que fue expulsado en Catamarca-. En la zona de gestación Emanuel Díaz ocupará el lugar de Emanuel Giménez -llegó a la quinta amarilla- y en el frente de ataque, Juan Amieva será el referente de área, puesto que Leonel Felice está con una molestia.

Con estas tres modificaciones obligadas, el coach pondrá en cancha un equipo ofensivo y con buen pie para tratar de lastimar a Maipú. Mantendrá la línea de cuatro en la defensa. Poblará el medio con Santiago Rodríguez por la derecha; Brahian Cuello por la izquierda. Pondrá a dos internos: Emanuel Díaz y Ramiro Pereyra. Delante de ellos se ubicará Sergio Viturro. Y el único punta será Juan Amieva.

La necesidad de un triunfo lleva al entrenador a apostar por un elenco "agresivo". Rodríguez y Cuello le pueden dar vértigo y velocidad por las bandas. Pereyra y Giménez, buen manejo de pelota por el centro. Viturro, que hará las veces de enlace, con su pegada y sus movimientos puede ser el nexo entre los volantes y Amieva. Para que dé resultado este dibujo con un solo delantero, el Verde tiene que llegar con los volantes externos, de lo contrario Amieva va a ser absorbido por la marca y el equipo va a carecer de potencia ofensiva.

Maipú llega con dos bajas. No serán de la partida el capitán Rodríguez, que sufrió la rotura de ligamentos y tampoco jugará el ex Juventud Jesús Vera -tiene un desgarro-. Leandro Basterrechea y Nahuel Figueredo serán los reemplazantes.

Estudiantes sabe que hoy tiene una gran oportunidad de acercarse a los de arriba. Si gana se prende y puede ilusionarse con la tan ansiada clasificación a la segunda fase.