Se corrió la 2ª fecha del Campeonato Provincial de Ciclismo de Ruta

Fue este domingo en el Parque La Pedrera, luego de la suspensión por mal tiempo sufrida el pasado fin de semana. El sanjuanino León Rodríguez se quedó con la manga más rápida, la cual tuvo a los elite, Sub 23, Junior y Master A.

Tras la suspensión sufrida el pasado fin de semana, por mal tiempo, la 2ª fecha del Campeonato Provincial de Ciclismo de Ruta vio finalmente este domingo la luz verde en el Parque La Pedrera, con la participación de 122 pedalistas y la actuación destacada de León Rodríguez, ganador de la manga más veloz en el circuito de 3.000 metros, dentro de una categoría única que agrupó los Elite, Sub 23, Junior y Master A.

La jornada contó en total con 3 partidas, una de ellas correspondiente a la prueba principal que se corrió a 80 minutos más una vuelta. Ahí, tras tirar buena parte de la carrera dentro de un pelotón compacto, el sanjuanino consiguió desprenderse en los últimos metros gracias a un sprint explosivo que le ayudó a conquistar la victoria. El puntano Andrés Fernández, que hizo lo posible para alcanzarlo, cruzó la meta en segundo lugar y su compañero de equipo (Ranqueles), el mercedino Santiago Ledesma, en el tercero.

“Estoy feliz de haber ganado. Sabía que era un circuito exigente porque corrí el año pasado el Gran Fondo de La Pedrera. Hoy tuve suerte de llegar con el pelotón y poder lanzarme en el sprint que es lo que me favorece”, comentó a El Diario Rodríguez, que además adelantó que viajó para mantener el rodaje. “Acepté la invitación de un amigo y nos vinimos. Allá no había competencia este fin de semana y no quería perder ritmo. Ahora llego con todo a la próxima fecha en San Juan”.

Por su parte Fernández, que representa la sangre joven del ciclismo de ruta puntano, expresó respecto a la competencia: “Fue rápida con mucho pique, había bastantes equipos que trabajaban la fuga. En el final, faltando un kilómetro Torres (Fernando) se lanzó, yo quise hacer lo mismo pero casi me caigo y después no pude alcanzar al ganador”.

“La estrategia del equipo era que Santiago y yo fuéramos al sprint y que los demás compañeros buscaran la fuga. Y la verdad que salió bastante bien porque terminamos tres entre los cinco mejores (Joaquín Domínguez en el cuarto lugar)”, agregó.

El resto de la jornada

Como estaba previsto por el club organizador, General Pedernera, la actividad comenzó por la mañana (a las 10:30) con una manga que tuvo como protagonistas a los juveniles, promocionales, master D y E (clasificaron juntas), damas menores y damas mayores.

En juveniles el ganador fue Nicolás Fernández; en tanto en promocionales dominó Ezequiel Ceballo; en Master D y E Carlos Aguilera; en damas menores Marina López y en mayores, con una única participante, Mariana López.

Finalizadas estas pruebas, partieron los Master B y C. En la primera de estas categorías el dueño del primer puesto fue Claudio Brarda; y en la segunda, el vencedor fue Víctor Manzano.

Esta segunda función contó además con una carrera para los infantiles, quienes se fueron a casa felices con un trofeo entre las manos.