Una joyita que brilla en Europa dijo que sueña con jugar en Boca

Julio Enciso, el prometedor delantero paraguayo de tan solo 20 años, quien comparte vestuario con Valentín Barco en el Brighton de Inglaterra, expresó en una entrevista su deseo de jugar en Boca.

El joven atacante reveló su anhelo de vestir los colores del Xeneize. "Me gustaría jugar en Boca en buen nivel. Me gusta su gente y cómo viven el fútbol. Mi tío es hincha y me lo transmitió. Ojalá se pueda dar en el futuro", declaró Enciso en D Sports Radio.

Este deseo no es nuevo para Enciso, quien en diciembre del año pasado demostró su simpatía por Boca al posar con la camiseta del club en las redes sociales. La imagen, compartida junto a su representante Pedro Aldave, despertó la atención de los hinchas y alimentó las especulaciones sobre un posible traslado al fútbol argentino.

Enciso cuenta con la experiencia de haber compartido vestuario con varios jugadores que dejaron su huella en Boca, como Alexis Mac Allister, Junior Alonso, Andrés Cubas y Óscar Romero. Esta cercanía con el ambiente xeneize podría ser un factor determinante en su aspiración de jugar en La Bombonera.

Mientras tanto, Boca se encuentra inmerso en una intensa agenda deportiva, ya que enfrentará este jueves a Fortaleza en Brasil por la Copa Sudamericana, luego de su victoria en el Superclásico frente a River. Además, se prepara para disputar la semifinal de la Copa de la Liga contra Estudiantes de La Plata.

