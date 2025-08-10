Suben a 76 las muertes por fentanilo contaminado y la investigación avanza esta semana

El juez federal Ernesto Kreplak confirmó que ya son 76 las víctimas fatales vinculadas al fentanilo contaminado y advirtió que la cifra podría aumentar en los próximos días. La causa, que lleva adelante el Juzgado Federal N.º 3 de La Plata, investiga la distribución de lotes adulterados con bacterias multirresistentes.

Desde la aparición de la primera muerte en el Hospital Italiano de La Plata, la ANMAT intervino decomisando muestras de lotes utilizados en la campaña actual y en anteriores, confirmando contaminación en dos de ellos. Según Kreplak, uno de los lotes tuvo una amplia circulación, con alrededor de 45 mil ampollas aplicadas, mientras que el otro apenas había comenzado a distribuirse y no se administraron dosis.

En un operativo de control, se recuperaron 115 mil ampollas contaminadas y se frenó la aplicación de unas 30 mil que aún permanecían en hospitales. El magistrado aseguró que actualmente no circulan ampollas contaminadas en el sistema de salud.

A diferencia de Estados Unidos, donde el fentanilo se consume ilegalmente en forma masiva y provoca cerca de 50 mil muertes anuales, en Argentina su circulación es reducida, pero el país carece de un sistema de trazabilidad para esta sustancia, un vacío que se busca subsanar con esta investigación.

Para identificar posibles víctimas no reportadas, el equipo judicial cruzó datos de dosis administradas con historias clínicas y registros de fallecimientos en todo el país. “Esto no llegó a un techo. Lamentablemente, con el correr de los días, el número de víctimas podría aumentar”, advirtió Kreplak.

Actualmente hay 24 personas bajo sospecha, aunque ninguna detenida, mientras se continúa estableciendo responsabilidades y ampliando la búsqueda de afectados.