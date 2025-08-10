Dos accidentes con conductores borrachos en menos de ocho horas en San Luis

La madrugada y la noche del último fin de semana dejaron dos siniestros viales con lesionados en San Luis y Villa Mercedes. En ambos casos, recién después del impacto se confirmó que había conductores alcoholizados. La pregunta que queda flotando es si existen controles efectivos que eviten que un vehículo sea conducido por alguien bajo los efectos del alcohol.

El primero ocurrió este sábado, alrededor de las 22:30, en la colectora sureste, cerca de la rotonda de avenida Eva Perón y la Autopista de las Serranías Puntanas, a metros del Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo”, en la capital provincial. Un Renault 4, conducido por un hombre de 36 años y acompañado por otro de 41, perdió el control y volcó. Ambos sufrieron heridas de distinta consideración y fueron trasladados en ambulancias al mismo hospital que tenían a la vista. Las pruebas de alcoholemia posteriores confirmaron que el conductor tenía 0,68 gramos de alcohol por litro de sangre y el acompañante 0,71.

El segundo siniestro se registró en Villa Mercedes este domingo a las 5:30, en la intersección de calles Pueyrredón y Teniente Turrado. Allí chocaron una motocicleta Motomel S2, manejada por un hombre de 70 años junto a una mujer de 61, y un Ford Falcon conducido por un hombre de 36 años que llevaba a una mujer de 37 y a tres menores de edad. Todos resultaron lesionados y fueron derivados al Policlínico “Juan Domingo Perón”. El test de alcoholemia reveló que el automovilista tenía 1,28 gramos de alcohol por litro de sangre; el motociclista, en cambio, dio negativo.

Dos ciudades, dos horarios y un denominador común: el alcohol al volante. Y aunque las cifras hablan por sí solas, los controles parecen llegar tarde, cuando el daño ya está hecho.