En pleno día roban un cachorro bulldog en barrio residencial y su dueña pide ayuda

La tranquilidad del barrio Alto Las Lomas, en la ciudad de San Luis, se vio sacudida este domingo cuando, a plena luz del día y en una zona residencial, un ladrón saltó la reja de una casa y robó un cachorro bulldog inglés de pocos meses.

El hecho ocurrió alrededor de las 10:30 en una vivienda de calle Los Paraísos al 1300, detrás de una concesionaria de autos de marca japonesa y frente a la terminal Ediro. Según relató la dueña, Carolina, los delincuentes aprovecharon un momento en que sus dos perros estaban en el patio interno. El más grande quedó en el lugar, pero el cachorro desapareció.

Por las características del animal, un ejemplar de raza, todo indica que quien lo sustrajo sabía perfectamente el valor económico que representa. La dueña difundió fotos y ofreció recompensa para recuperarlo.

“Solo queremos recuperarlo, gratificaré devolución. Agradezco difusión”, escribió. Cualquier dato puede comunicarse al 2665240939.