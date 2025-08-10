  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

16°SAN LUIS - Domingo 10 de Agosto de 2025

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

16°SAN LUIS - Domingo 10 de Agosto de 2025

EN VIVO

Policiales

En pleno día roban un cachorro bulldog en barrio residencial y su dueña pide ayuda

Este domingo a media mañana, en un barrio residencial de San Luis, un ladrón saltó una reja y se llevó un cachorro bulldog de raza. La dueña ofrece recompensa.

Por redacción
| Hace 4 horas

La tranquilidad del barrio Alto Las Lomas, en la ciudad de San Luis, se vio sacudida este domingo cuando, a plena luz del día y en una zona residencial, un ladrón saltó la reja de una casa y robó un cachorro bulldog inglés de pocos meses.

 

El hecho ocurrió alrededor de las 10:30 en una vivienda de calle Los Paraísos al 1300, detrás de una concesionaria de autos de marca japonesa y frente a la terminal Ediro. Según relató la dueña, Carolina, los delincuentes aprovecharon un momento en que sus dos perros estaban en el patio interno. El más grande quedó en el lugar, pero el cachorro desapareció.

 

 

 

Por las características del animal, un ejemplar de raza, todo indica que quien lo sustrajo sabía perfectamente el valor económico que representa. La dueña difundió fotos y ofreció recompensa para recuperarlo.

 

“Solo queremos recuperarlo, gratificaré devolución. Agradezco difusión”, escribió. Cualquier dato puede comunicarse al 2665240939.

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo