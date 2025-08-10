  • Nuestras redes
16°SAN LUIS - Domingo 10 de Agosto de 2025

Derrota en casa

Estudiantes cayó 1-0 ante Huracán Las Heras y sigue sin ganar

Un gol de Lucero a los 27 minutos sentenció la derrota de Estudiantes en San Luis en el Juan Gilberto Funes, pese a dominar la posesión y generar más ataques que Huracán Las Heras.

Por redacción
| Hace 2 horas

Estudiantes de San Luis volvió a tropezar en el Federal A y su presente preocupa. Este sábado, en el estadio provincial, el “Verde” no pudo quebrar el cerrojo defensivo de Huracán Las Heras y terminó cayendo por la mínima diferencia.

 

La única emoción del encuentro llegó a los 27 minutos, cuando Lucero aprovechó una jugada rápida y definió con precisión para darle la victoria al equipo mendocino. Pese a ese golpe, el local intentó reaccionar, controló el balón (53% de posesión), generó más ataques (161 contra 131) y registró 6 remates al arco, pero le faltó efectividad.

 

Huracán, ordenado y oportuno, apostó a cerrar espacios y esperar el momento justo para atacar, una estrategia que le dio resultado y le permitió sumar tres puntos valiosos como visitante.

 

Con este resultado, Estudiantes sigue sin conocer la victoria en el torneo y deberá recomponer su rendimiento si quiere pelear por un lugar en la zona de clasificación.

 

