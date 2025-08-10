  • Nuestras redes
13°SAN LUIS - Lunes 11 de Agosto de 2025

Alerta amarilla

Bomberos combaten un incendio forestal en Potrero de los Funes y Estancia Grande

Efectivos de la Policía y cuarteles voluntarios trabajan para controlar el fuego en zona serrana. Piden no circular por el área y atender solo a información oficial.

Por redacción
| Hace 2 horas

Un incendio forestal de importante magnitud se registra este domingo en la zona de Potrero de los Funes y Estancia Grande, lo que movilizó a personal de Bomberos de la Policía de la Provincia y a cuarteles de bomberos voluntarios de distintas localidades.

En el operativo intervienen brigadas de Potrero de los Funes y El Volcán, así como efectivos de Estancia Grande, que trabajan en conjunto en los campos linderos para intentar contener las llamas. La topografía serrana y las condiciones climáticas dificultan las tareas de combate, que se realizan por distintos frentes para impedir que el fuego avance hacia zonas pobladas.

La Dirección de Prevención y Gestión de Emergencias mantiene el estado de Alerta Amarilla, lo que implica que hay brigadistas listos para ser desplegados de forma inmediata si el incendio se expande. Las autoridades instaron a la población a evitar circular por la zona afectada y a seguir únicamente la información oficial, a fin de no entorpecer el trabajo de los equipos de emergencia.

 

