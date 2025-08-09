Preventiva para el trío que torturó a un matrimonio en Tilisarao

A medida que avanza la investigación judicial sobre el violento asalto que padeció el matrimonio Gabusi en su vivienda en la zona rural de Tilisarao, se van confirmando los datos que habían trascendido por comentarios entre los vecinos y que indican que vivieron momentos de terror: fueron torturados por un trio de delincuentes para que les entregaran dinero.

En la audiencia en la que se ordenó la prisión preventiva de los malvivientes, se conoció que, además de golpearlos sin piedad, a la mujer le gatillaron tres veces en la cabeza.

Según informó Prensa del Poder Judicial, este viernes en el Juzgado de Garantía Nº 2 de la Tercera Circunscripción Judicial, el juez Jorge Osvaldo Pinto resolvió dictar la prisión preventiva contra los sospechosos que fueron identificados con las iniciales de: C. M. E., A. L. S. y F. D. V. F.

La medida tiene un plazo de 90 días y la carátula de la causa es “es robo doblemente agravado por el uso de armas y por haberse cometido en despoblado y en banda”.

En la audiencia, que se desarrolló con la asistencia de la secretaria del juzgado María Luz Conte, contó con la participación de los fiscales Marcelo Saldaño y Sandra Aguirre. La defensa estuvo a cargo Mirta Moreno, José Francisco Pérez y Camila Sánchez.

Pormenores del caso y la investigación judicial

-Los hechos investigados ocurrieron el 30 de julio de 2025, a unos cinco kilómetros de Tilisarao, en el Departamento Chacabuco.

-Según el relato del fiscal, los imputados habrían ingresado a un campo con información previa sobre la venta de ganado por parte de la familia Gabussi, que cobraría el pago en diferido.

-“El propietario fue golpeado severamente —torturado, según indicó el fiscal—, mientras que a su esposa le gatillaron varias veces en la cabeza, exigiendo la entrega de dinero”.

-Luego, se apoderaron de una camioneta Fiat Toro, joyas, dinero en efectivo, garrafas de gas, una motosierra y otros bienes.

-La camioneta fue hallada posteriormente incendiada en un camino vecinal en dirección a Renca, a unos 4.000 metros de la vivienda de uno de los acusados.

-Durante el procedimiento policial, se efectuaron tres allanamientos, dos de ellos con resultados positivos, aunque no se dieron detalles de los elementos incautados.

-Uno de los imputados fue detenido en la terminal de ómnibus cuando intentaba abandonar la localidad con destino a San Luis capital, mientras que los otros dos fueron aprehendidos en sus domicilios por orden del Ministerio Público Fiscal.

-Uno de los canes rastreadores del Departamento Investigaciones, detectó huellas coincidentes con el calzado de uno de los acusados.

-En la audiencia del 8 de agosto, el juez Pinto tuvo por formulados los cargos solicitados por el Ministerio Público Fiscal, concediendo un plazo de 120 días para la investigación penal preparatoria.

-Asimismo, atendiendo al pedido del fiscal Saldaño y pese a la oposición de las defensas, que cuestionaron la actuación policial y la recolección de evidencias, dispuso la prisión preventiva de los tres imputados por el término de 90 días.

- Ante esta resolución, las defensas interpusieron recurso de revisión, que será tratado por el Tribunal de Impugnaciones de Villa Mercedes.

El asalto que tuvo como víctima a integrantes de la familia Gabusi forma parte de una cadena de hechos delictivos en la zona del Valle del Conlara y que tiene como blanco, a productores rurales. La Policía y el Ministerio de Seguridad, a cargo de Pablo Vieytes y Nancy Sosa, ni como medida preventiva informan sobre estos hechos. Por el contrario, los ocultan.