Una tragedia vial enlutó a Justo Daract

Un viaje de Navidad en familia, terminó en una tragedia por la muerte de una mujer de 42 años. La dramática situación ocurrió en la ruta provincial N ° 1 en cercanías de Juan Jorba y fue protagonizado por un utilitario Peugeot Parnet que tras despistarse, volcó y quedó en la banquina.

El siniestro sucedió este jueves, al mediodía, en las proximidades del establecimiento rural “El Chamico”, a unos 20 kilómetros al norte de Juan Jorba.

El personado de la Comisará Undécima estableció que el vehículo era conducido por un joven de 18 años, quien viajaba acompañado por familiares: un joven de 20 años, dos mujeres de 28 y 42 años, y un hombre de 51 años, todos con domicilio en la ciudad de Justo Daract.



A raíz de los violentos golpes, murió la mujer de 42 años, en tanto que sus familiares sufrieron lesiones de diversa consideración y fueron trasladado en ambulancias al Policlínico Regional “Juan Domingo Perón” de Villa Mercedes.



La Policía informó que al conductor se le practicó el test de alcoholemia, el cual arrojó resultado negativo, con 0,00 gramos de alcohol por litro de sangre.



La identidad de la víctima y del resto de los lesionados no fue informada por la Policía.