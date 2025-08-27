Seguirá preso por hacer compras con tarjetas robadas

Franco Daniel Villegas Funes, vecino de Tilisarao, continuará alojado en la Penitenciaria provincial con prisión preventiva acusado de los delitos de hurto y estafa. La maniobra que se le endilga consistió en hacer comprar con tarjetas de crédito y débito robadas por un monto que ascendió a los 400 mil pesos. Todo fue en un lapso de una hora.

La Fiscalía de Instrucción en lo Penal Nº 2 de la Tercera Circunscripción Judicial formuló los cargos en contra de Villegas Funes en una audiencia que se realizó en el Juzgado de Garantía Nº 2 de la Tercera Circunscripción Judicial.

El juez Jorge Osvaldo Pinto presidió la sesión que contó con la intervinieron el Fiscal de Instrucción en lo Penal Marcelo Saldaño y la Fiscal Adjunta Sandra Aguirre, en tanto que la defensa estuvo a cargo del Defensor Oficial Penal Nº 2, Francisco Pérez, y la defensora adjunta Camila Sánchez.

El imputado participó de manera virtual desde el Servicio Penitenciario Provincial donde se encuentra detenido.

Los hechos investigados

A Villegas Funes se lo acusa de haber sustraído el 27 de marzo del 2025 una billetera del interior de un vehículo estacionado en las inmediaciones de un supermercado de Tilisarao.

Posteriormente, utilizó las tarjetas de crédito y débito que contenía para efectuar compras en diferentes comercios de la localidad. En un lapso de menos de una hora, realizó operaciones por más de 400 mil pesos en rubros como repuestos, alimentos y calzado.

El fiscal explicó que la investigación cuenta con pruebas que incluyen testimonios coincidentes de comerciantes y registros fílmicos que muestran al acusado en uno de los locales. Asimismo, en un allanamiento realizado el 2 de abril en su domicilio se secuestraron prendas de vestir que habría utilizado al momento de los hechos y parte de los elementos adquiridos.

La Fiscalía también solicitó 90 días de plazo para la investigación y que durante ese lapso el imputado continúe en prisión preventiva.

La defensa, en tanto, se opuso a la medida y ratificó la inocencia del acusado. El imputado se abstuvo de declarar.

Tras escuchar a las partes, el juez Pinto resolvió tener por formulados los cargos en contra de Villegas Funes y hacer lugar al pedido de la Fiscalía en relación al tiempo solicitado para desarrollar la investigación y para que continúe la prisión preventiva del imputado.