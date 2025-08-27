  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

21°SAN LUIS - Jueves 28 de Agosto de 2025

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

21°SAN LUIS - Jueves 28 de Agosto de 2025

EN VIVO

Camino al juicio

Seguirá preso por hacer compras con tarjetas robadas

Gastó 400 mil pesos con dos "plásticos" que sustrajo del interior de un automóvil. 

Por redacción
| Hace 15 horas

Franco Daniel Villegas Funes, vecino de Tilisarao, continuará alojado en la Penitenciaria provincial con prisión preventiva acusado de los delitos de hurto y estafa. La maniobra que se le endilga consistió en hacer comprar con tarjetas de crédito y débito robadas por un monto que ascendió a los 400 mil pesos. Todo fue en un lapso de una hora.

 

 

La Fiscalía de Instrucción en lo Penal Nº 2 de la Tercera Circunscripción Judicial formuló los cargos en contra de Villegas Funes en una audiencia que se realizó en el Juzgado de Garantía Nº 2 de la Tercera Circunscripción Judicial.

 

 

El juez Jorge Osvaldo Pinto presidió la sesión que contó con la intervinieron el Fiscal de Instrucción en lo Penal Marcelo Saldaño y la Fiscal Adjunta Sandra Aguirre, en tanto que la defensa estuvo a cargo del Defensor Oficial Penal Nº 2, Francisco Pérez, y la defensora adjunta Camila Sánchez.

 

 

El imputado participó de manera virtual desde el Servicio Penitenciario Provincial donde se encuentra detenido.

 

 

Los hechos investigados

 

A Villegas Funes se lo acusa de  haber sustraído el 27 de marzo del 2025 una billetera del interior de un vehículo estacionado en las inmediaciones de un supermercado de Tilisarao.

 

 

Posteriormente, utilizó las tarjetas de crédito y débito que contenía para efectuar compras en diferentes comercios de la localidad. En un lapso de menos de una hora, realizó operaciones por más de 400 mil pesos en rubros como repuestos, alimentos y calzado.

 

 

El fiscal explicó que la investigación cuenta con pruebas que incluyen testimonios coincidentes de comerciantes y registros fílmicos que muestran al acusado en uno de los locales. Asimismo, en un allanamiento realizado el 2 de abril en su domicilio se secuestraron prendas de vestir que habría utilizado al momento de los hechos y parte de los elementos adquiridos.

 

 

La Fiscalía también solicitó 90 días de plazo para la investigación y que durante ese lapso el imputado continúe en prisión preventiva.

 

 

La defensa, en tanto, se opuso a la medida y ratificó la inocencia del acusado. El imputado se abstuvo de declarar.

 

 

Tras escuchar a las partes, el juez Pinto resolvió tener por formulados los cargos en contra de Villegas Funes y  hacer lugar al pedido de la Fiscalía en relación al tiempo solicitado para desarrollar la investigación y para que continúe la prisión preventiva del imputado.

 

 

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo