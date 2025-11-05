Protestas por la suspensión de una audiencia por abuso sexual

Como si no hubiera hasta ahora dilaciones en la causa que investiga a un hombre de 63 años denunciado por reiterados abusos sexuales en perjuicio de una joven de18, en la primera audiencia del juicio la defensa recusó a la jueza y generó una nueva suspensión. Como consecuencia, familiares de la víctima iniciaron una protesta en la puerta del edificio.

Tras cinco años de tediosa marcha del expediente, el miércoles estaba prevista la escucha de los cargos que se le imputan al acusado, con lo que la justicia provincial iba a comenzar a correr un manto sobre un estremecedor caso que permaneció oculto por años en la ciudad de San Luis.

La especulación era que con el correr de las audiencias la investigación, que ya tiene ribetes de gravedad, sea mucho más grave aún porque podría develarse que hay otras víctimas dentro del grupo familiar de la víctima.

Ante esa perspectiva, la defensa del acusado jugó una carta fuerte en la primera audiencia y recusó a la jueza, lo que generó una demora más. “Esta es una causa muy entorpecida, muy encajonada, trunca y por eso ha demorado cinco años en llegar a esta instancia”, explicó Fernanda Pereyra Jamenson, que junto a Estrella Marín son las abogadas que asisten a la damnificada.

Pereyra Jamenson no descartó que con el avance de la investigación se conozcan más detalles del caso, ya que todo indica que habría más víctimas del sujeto, que era amigo de la familia de la denunciante. “Por la confianza que se fue generando con los padres de la joven, lo llamaban ‘el tío’ o ‘el padrino’ y cuando se quedaba en la casa y sus víctimas se dormían, ahí abusaba de ellas”, confió Pereyra Jamenson al dejar entrever una porción del testimonio de la víctima.

“Esta es una causa estaba oculta, en el silencio y la intención era llegar al juicio para que se conozca toda la verdad”, añadió.

El denunciado llegará a la audiencia de formulación de cargos en libertad, y entre las primeras medidas que la dupla de abogadas tenía pensado solicitar era la detención y que se le imponga la prisión preventiva. “Recién estamos hablando de una víctima, pero podrían ser cuatro”, remarcó Pereyra Jamenson.