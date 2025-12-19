¿Un abusador sexual serial en San Luis?

Jonathan Andrada Villagra continuará privado de la libertad en el Servicio Penitenciario, imputado por abuso sexual con acceso carnal, privación ilegítima de la libertad, lesiones, amenazas y daños en perjuicio de ocho mujeres. La medida fue adoptada por la jueza de Garantía N° 2, Agustina Dopazo, mediante una solicitud de la Fiscalía de Instrucción Penal Género N° 1.

El rosario de acusaciones que pesan sobre Andrada ocurrieron entre el 2014-2025, nueve años en el que ocho mujeres que han sido su pareja lo denunciaron por violencia en distintos grados.

Tras la investigación, el hombre está imputado por dos hechos de abuso sexual con acceso carnal por privación ilegítima de la libertad agravada por el vínculo y por mediar violencia de género; cuatro de abuso sexual con acceso carnal; dos lesiones agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género y amenazas; además de lesiones agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, amenazas, privación ilegítima de la libertad por el vínculo y daños, en concurso real con el incumplimiento de una orden judicial.

Mientras se cumplen los días de prisión preventiva, el próximo 22 de diciembre, a las 10:30, cuando se desarrolle una nueva audiencia, el imputado conocerá oficialmente el pedido de 25 años de prisión que impulsa la fiscal Delia Bringas.

En esa acusación de control se verificará que esté correctamente formulada la acusación, que la prueba ofrecida sea legal y pertinente, y se resolverán planteos de las partes, como nulidades o exclusiones probatorias. Si todo está en regla, la jueza habilita la elevación a juicio.

La titular de la Fiscalía de Género N° 1 recordó este jueves que “se trata de una causa compleja, con ocho mujeres identificadas como víctimas, y que la acusación fue presentada el 5 de noviembre, con notificación efectiva a todas ellas, quienes prestaron su conformidad”.

La prisión preventiva del imputado vence el 20 del corriente mes y, según sostuvo la Fiscalía, los riesgos procesales planteados con anterioridad se encuentran agravados en esta etapa del proceso. El pedido de prórroga se fundamentó en el riesgo de fuga, teniendo en cuenta las características del hecho y la pena solicitada de 25 años de prisión, y en el riesgo para las víctimas, quienes deberán prestar declaración durante el juicio.

La Defensora adjunta en lo Penal, Lorena Luna, no se opuso a la prórroga de la preventiva pero sí al plazo. “Entiendo que sesenta días es razonable, más si se tiene en cuenta que hace casi un año que mi defendido está privado de la libertad”, sostuvo.