Un hombre abusó sexualmente de su sobrino durante 6 años

Un hombre se encuentra en una situación muy complicada ante Justicia, ya que fue imputado por el delito de abuso sexual con acceso carnal doblemente agravado por causar un grave daño a la salud y por la convivencia: la víctima es un sobrino que, al momento de los hechos, era menor de edad.

El caso que se encamina a un juicio oral salto a la luz este martes, en el transcurso de una audiencia de formulación de cargos y entre otras medidas que se solicitaron, se dispuso que el acusado continúe en libertad, aunque no podrá salir de la provincia y se le impuso una prohibición de acercamiento a la víctima.

La audiencia fue encabezada por la jueza de Garantía Nº 2, Luciana Banó (Subrogante), y el imputado estuvo representado por la Defensora Oficial en lo Penal Nº 3, Stefanía Cifuentes.

Mercedes García, de la Fiscalía de Instrucción Penal con intervención en contexto de género, diversidad sexual, infancias y adultos mayores Nº 2 de la Primera Circunscripción Judicial, formuló cargos por los hechos habrían comenzado cuando la víctima tenía 11 años y se extendieron hasta que cumplió 17.

“Durante ese período, quedaba al cuidado de su abuela, en cuya vivienda también residía el imputado, quien es su tío. En ese contexto, el hombre habría realizado tocamientos de carácter sexual que fueron agravándose hasta llegar al acceso carnal”, informó prensa del Poder Judicial.

Entre las pruebas incorporadas, la fiscal adjunta García mencionó la denuncia presentada por la víctima —quien actualmente es mayor de edad—, las pericias médicas forenses que confirmaron la existencia de lesiones físicas de vieja data y el informe psicológico elaborado por profesionales del Centro de Atención a la Víctima del Delito, que arrojó indicadores compatibles con abuso sexual y la persistencia de síntomas relacionados con un síndrome de estrés postraumático.

“La Fiscalía solicitó medidas coercitivas de carácter morigerado, teniendo en cuenta que el imputado se encuentra a derecho”, precisó la fuente. Requirió la firma mensual en el libro de imputados durante 90 días, la prohibición de salir de la provincia por el mismo período y la restricción de acercamiento y contacto hacia la víctima y su grupo familiar.

La defensa manifestó que, debido al carácter provisorio de la acusación y al inicio de la investigación penal preparatoria, no se oponía a las medidas solicitadas.

Finalmente, la jueza tuvo por formulados los cargos en los términos provisorios planteados y dispuso las medidas cautelares requeridas por la fiscalía.