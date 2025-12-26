Un hombre muerto y una mujer gravemente herida en una casa de Merlo

Un hombre que vivía en una casa del barrio 18 Viviendas de Merlo fue hallado muerto en el interior de su morada por causas que la Policía está investigando. Para empezar a conocer la verdad de los hechos, será fundamental el testimonio de la mujer que estaba también en la casa y que debió ser internada con un profundo corte en el cuello.

En la mañana del viernes un hecho sorprendió al vecindario –que es un anexo del barrio Los Chañares- cuando una mujer que frecuenta la casa de las víctimas golpeó la puerta y no obtuvo respuestas. Como le pareció raro y tuvo miedo de ingresar, llamó a la Policía.

El cuadro que encontraron los investigadores confirmaban la preocupación de la vecina: un hombre de unos 80 años estaba sin vida y una mujer, que rondaba los 75, estaba gravemente herida. La señora fue asistida de urgencia y trasladada al hospital Madre Catalina de la localidad.