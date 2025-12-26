  • Nuestras redes
Viernes 26 de Diciembre de 2025

Dudas iniciales

Un hombre muerto y una mujer gravemente herida en una casa de Merlo

El viernes a la mañana, la Policía fue llamada por una vecina de la casa del barrio 18 Viviendas. Encontraron a un hombre de 80 años fallecido y a la mujer con una herida en el cuello. Investigan las causas.

Por redacción
| Hace 3 horas
La casa del hallazgo. Foto: Informerlo.

Un hombre que vivía en una casa del barrio 18 Viviendas de Merlo fue hallado muerto en el interior de su morada por causas que la Policía está investigando. Para empezar a conocer la verdad de los hechos, será fundamental el testimonio de la mujer que estaba también en la casa y que debió ser internada con un profundo corte en el cuello.

 

 

En la mañana del viernes un hecho sorprendió al vecindario –que es un anexo del barrio Los Chañares- cuando una mujer que frecuenta la casa de las víctimas golpeó la puerta y no obtuvo respuestas. Como le pareció raro y tuvo miedo de ingresar, llamó a la Policía.

 

 

 

El cuadro que encontraron los investigadores confirmaban la preocupación de la vecina: un hombre de unos 80 años estaba sin vida y una mujer, que rondaba los 75, estaba gravemente herida. La señora fue asistida de urgencia y trasladada al hospital Madre Catalina de la localidad.

 

 

 

 

