32°SAN LUIS - Viernes 26 de Diciembre de 2025

Inseguridad

Inseguridad

Vecinos de la Ediro, preocupados por la ola de robos

En las últimas semanas fueron victimas de robos de computadoras, teléfonos, herramientas, electrodomésticos pequeños y hasta comida.

Por redacción
| Hace 5 horas

 Hay preocupación y alerta vecinal en los barrios cercanos a la Ediro por los constantes robos que los vecinos sufren casi a diario y que perjudica al Visitadores Médicos, Alto Las Lomas, Ampare y Cerros del Sol, donde la gente vive preocupada por la creciente ola de inseguridad.

 

 

Una serie de robos se instaló en la zona desde hace algún tiempo y en algunos casos los delincuentes fueron identificados y aprehendidos por la Policía. Pero a las pocas horas fueron liberados por orden judicial.

 

 

Una vecina, que quiso mantener su nombre en el anonimato, expresó que "hay personas que deambulan por la zona y viven debajo del Puente Derivador, algo que cambió la fisonomía del barrio y de la propia Ediro".

 

 

 

 

Más allá de eso, en la zona se producen robos y daños en los autos estacionados en las inmediaciones de la Ediro, más allá de las sustracciones en viviendas de las calles Ramón Carrillo y Boulevard Bases de la Constitución.

 

 

Los vecinos señalan que el Puente Derivador, ingreso principal a la ciudad de San Luis, ha sido tomado por cuatro personas que viven debajo del puente y a los que responsabilizan por los robos.  "Duermen toda la mañana y se los puede ver metidos en las aberturas con sus colchones, como también la ropa que tienden en el lugar", aseguran.

 

 

 

A la tarde y a la noche, los hombres deambulan por la zona y según alguno vecinos “cometen delitos”.

 

 

Otra fuente barrial sostiene "se roban los encuentran: computadoras, teléfonos, herramientas, electrodomésticos pequeños y hasta comida".

 

 

 

