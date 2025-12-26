Vecinos de la Ediro, preocupados por la ola de robos

Hay preocupación y alerta vecinal en los barrios cercanos a la Ediro por los constantes robos que los vecinos sufren casi a diario y que perjudica al Visitadores Médicos, Alto Las Lomas, Ampare y Cerros del Sol, donde la gente vive preocupada por la creciente ola de inseguridad.

Una serie de robos se instaló en la zona desde hace algún tiempo y en algunos casos los delincuentes fueron identificados y aprehendidos por la Policía. Pero a las pocas horas fueron liberados por orden judicial.

Una vecina, que quiso mantener su nombre en el anonimato, expresó que "hay personas que deambulan por la zona y viven debajo del Puente Derivador, algo que cambió la fisonomía del barrio y de la propia Ediro".

Más allá de eso, en la zona se producen robos y daños en los autos estacionados en las inmediaciones de la Ediro, más allá de las sustracciones en viviendas de las calles Ramón Carrillo y Boulevard Bases de la Constitución.

Los vecinos señalan que el Puente Derivador, ingreso principal a la ciudad de San Luis, ha sido tomado por cuatro personas que viven debajo del puente y a los que responsabilizan por los robos. "Duermen toda la mañana y se los puede ver metidos en las aberturas con sus colchones, como también la ropa que tienden en el lugar", aseguran.

A la tarde y a la noche, los hombres deambulan por la zona y según alguno vecinos “cometen delitos”.

Otra fuente barrial sostiene "se roban los encuentran: computadoras, teléfonos, herramientas, electrodomésticos pequeños y hasta comida".