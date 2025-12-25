Barrancas Coloradas vive bajo asedio: robos diarios, impunidad y vecinos sin respuestas

La inseguridad se volvió parte de la rutina en el barrio Barrancas Coloradas, en la ciudad de San Luis, donde los robos se repiten casi a diario y los delincuentes se desplazan con total impunidad por la zona.

Ubicado entre la ruta 146 y la finalización de la avenida Franco Pastore, el barrio atraviesa una situación crítica. Viviendas particulares y obras en construcción son blanco frecuente de hechos delictivos, con pérdidas materiales que se acumulan y una creciente sensación de abandono entre los vecinos.

Ni siquiera las fiestas lograron ser una excepción. Durante la Navidad, se registraron nuevos episodios de robos, en los que personas desconocidas ingresaron a domicilios como si nada, caminando por las calles sin temor a ser identificadas o detenidas.

Según relatan los damnificados, los delincuentes ya se han apoderado de innumerables pertenencias, mientras los reclamos no encuentran respuestas concretas. La falta de presencia policial y de medidas preventivas eficaces profundiza el malestar en la comunidad.

Vecinos del barrio compartieron videos e imágenes que muestran con claridad cómo los sospechosos se movilizan libremente por el sector, evidenciando una problemática que, lejos de resolverse, parece agravarse con el paso de los días.