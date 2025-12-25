Cinco grandes del fútbol argentino empezaron a rearmarse

River, Boca, Racing, Independiente y San Lorenzo, los cinco equipos denominados grandes del fútbol argentino, ya se mueven en el mercado de pases con el objetivo de armar el mejor plantel posible de cara al 2026.

El que tuvo un comienzo de mercado más intenso fue River, que deberá realizar muchas incorporaciones luego de las salidas de jugadores históricos como el lateral Milton Casco, los mediocampistas Enzo Pérez e Ignacio Fernández, y el delantero Gonzalo Martínez, además del colombiano Miguel Ángel Borja, quien fue muy resistido por los hinchas “Millonarios” en los últimos meses.

Es por esto que la dirigencia de River, encabezada por el nuevo presidente Stéfano Di Carlo, se movió rápido para sellar las llegadas de los mediocampistas Aníbal Moreno y Fausto Vera, ambos relativamente jóvenes y con un enorme futuro por delante.

Moreno llegó proveniente del Palmeiras de Brasil, por 7 millones de dólares, mientras que Vera hará lo propio en condición de préstamo durante un año por parte del Atlético Mineiro, también del país carioca, a cambio de 500 mil dólares y la opción de compra por 4 millones de la moneda estadounidense.

El presente xeneize

Boca, por su parte, no contará para el 2026 con cuatro jugadores que deberán buscarse un nuevo club: Agustín Martegani, Lucas Janson, Nicolás Orsini y Norberto Briasco. Además, el lateral Lucas Blondel lleva muchísimo tiempo borrado, por lo que tiene un pie y medio afuera del club.

Por ahora, el único jugador que tiene avanzado es el extremo colombiano Marino Hinestroza, quien llegaría desde Atlético Nacional a cambio de 5 millones de dólares.

Mirada sobre Avellaneda

En lo que respecta a los clubes de Avellaneda, por ahora no hay ninguna nueva cara confirmada, aunque en los próximos días podría haber noticias al respecto.

Racing, que sufrirá las pérdidas del lateral derecho Facundo Mura, el mediocampista Agustín Almendra y del delantero Luciano Vietto, va con todo por Matko Miljevic, con el objetivo de reforzar el frente ofensivo y darle una mejor compañía a Adrián “Maravilla” Martínez, quien hizo milagros en el último semestre al tener como acompañantes principalmente a Santiago Solari y a Tomás Conechny.

Si bien todavía no hay acuerdo entre las dirigencias de Racing y Huracán, dueño del pase de Miljevic, todo apunta a que se acercarán los números en los próximos días, por lo que el jugador con nacionalidad estadounidense sería nuevo jugador de la “Academia” en el 2026.

Además, por la salida de Mura, el director técnico Gustavo Costas tendría decidido poner a prueba a Tobías Rubio, quien vuelve de su préstamo en Defensa y Justicia.

A su vez, Independiente se desprendería de Joaquín Blázquez, mientras que su técnico, Gustavo Quinteros, pondría a prueba a varios que vuelven de sus respectivos préstamos, como Juan Fedorco y Javier Ruíz.

Para el 2026, Quinteros insistirá para que la dirigencia traiga un defensor central, un mediocampista y un nueve. En esta búsqueda, los nombres que suenan son los del mediocampista de Colo-Colo de Chile, Vicente Pizarro, mientras que los delanteros sondeados son Alexis Cuello (San Lorenzo) y Nicolás Ibáñez (Tigre). Sin embargo, no hubo ningún avance concreto por ahora.

San Lorenzo en problemas

Será el que más complicada la tendrá debido a sus inhibiciones y la desastrosa situación institucional que atraviesa, con Marcelo Moretti desesperado por mantener el cargo de presidente sin importar cuánto afecte al “Ciclón”.

Para poder incorporar, San Lorenzo deberá levantar inhibiciones cercanas a los cuatro millones de dólares, mientras recibe ofertas principalmente por el defensor colombiano Jhohan Romaña y por el delantero Alexis Cuello.