Caso Magali Morales: avanza la investigación contra cuatro policias

Cuatro efectivos de la Policía de San Luis conocerán el próximo lunes los delitos que se le imputan en la investigación de la muerte de Florencia Magalí Morales, acaecida en abril del 2020 en la Comisaría N° 25 de Santa Rosa del Conlara.

Prensa del Poder Judicial comunicó que, a las 09:30, se llevará a cabo la audiencia de formulación de cargos:

-al subcomisario Heraldo Reynaldo Clavero y el oficial principal Marcos Dionisio Ontiveros, los acusan de ser presuntos autores de los delitos de privación ilegal de la libertad, tortura seguida de muerte e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

-A la sargento ayudante María Eugenia Argüello será imputada por omisión de denunciar torturas, incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión o retardo de actos de oficio.

-Y, a la oficial Victoria Johana Paola Torres enfrentará cargos por omisión de denunciar torturas y omisión o retardo de actos de oficio.

La audiencia se desarrollará en el Juzgado de Garantía N° 1 -sito en Concarán- y será presidida por el juez Nicolás Coppola. La acusación estará a cargo de la fiscal de Género, Diversidad Sexual, Infancias y Adultos Mayores, Adriana Cangelosi, junto al fiscal de Instrucción N° 1, Hugo Salazar Molina, y la fiscal adjunta Lucila Giampieri.

Ocurrió en plena pandemia

El hecho investigado ocurrió el 5 de abril de 2020, en los primeros meses de la pandemia de COVID-19.

Morales, de 39 años, fue interceptada por personal policial cuando circulaba en bicicleta en un día no habilitado según la terminación de su documento. Tras ser trasladada a la comisaría, fue reducida y alojada en una celda de pequeñas dimensiones que no sería apta para la detención de personas.

De acuerdo con testimonios incorporados a la causa, durante varias horas se habrían escuchado gritos y llantos de la mujer, quien manifestaba que no podía respirar. Según los relatos, pese a las advertencias de otros detenidos y testigos sobre el silencio repentino que se produjo después, el personal policial no habría intervenido de inmediato.

A las 19:30, personal de enfermería constató que Morales se encontraba fallecida en el interior de la celda.

La Formulación de Cargos constituye una audiencia fundamental donde se les hace saber formalmente a los imputados cuáles son los hechos por los que están siendo investigados. Tras esta etapa de investigación penal preparatoria, se procederá a realizar la acusación formal, paso previo a la realización del Juicio Oral y Público.

Fuente: Prensa del Poder Judicial