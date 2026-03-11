Un bache en la Ruta 7 provocó serios daños en un vehículo a la altura de Fraga

Un grave incidente vial se registró el pasado viernes por la noche en la Ruta 7, a la altura de la localidad de Fraga, cuando un vehículo sufrió importantes daños materiales tras impactar con un bache de grandes dimensiones. El hecho fue difundido por un lector de El Diario, quien compartió las imágenes del estado en que quedó el rodado tras el siniestro.



Según el relato del damnificado, el accidente ocurrió mientras viajaba con destino a Villa Mercedes. En medio de la oscuridad de la jornada, el conductor no pudo esquivar un trozo de hormigón que se desprendió del pavimento, lo que provocó roturas inmediatas en la estructura del automóvil.



Afortunadamente, no se informaron personas heridas tras el impacto, aunque la situación generó una fuerte indignación debido al riesgo de vida que representó el obstáculo en una vía de alta velocidad.



El incidente abrió nuevamente el interrogante sobre la responsabilidad civil ante estos siniestros, mientras los vecinos de la región exigen que los organismos correspondientes se hagan cargo de los daños y garanticen la seguridad para quienes transitan diariamente la zona.

