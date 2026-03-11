  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

27°SAN LUIS - Miércoles 11 de Marzo de 2026

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

27°SAN LUIS - Miércoles 11 de Marzo de 2026

EN VIVO

Peligro en la autovía

Un bache en la Ruta 7 provocó serios daños en un vehículo a la altura de Fraga

Un automovilista que circulaba hacia Villa Mercedes impactó contra un desprendimiento de hormigón durante la noche del viernes. A pesar del fuerte golpe, no se registraron heridos, aunque los usuarios reclaman por el estado de la calzada.

Por redacción
| Hace 1 hora
Así quedó el coche tras pasar por el bache. Foto: gentileza.

Un grave incidente vial se registró el pasado viernes por la noche en la Ruta 7, a la altura de la localidad de Fraga, cuando un vehículo sufrió importantes daños materiales tras impactar con un bache de grandes dimensiones. El hecho fue difundido por un lector de El Diario, quien compartió las imágenes del estado en que quedó el rodado tras el siniestro.

 


Según el relato del damnificado, el accidente ocurrió mientras viajaba con destino a Villa Mercedes. En medio de la oscuridad de la jornada, el conductor no pudo esquivar un trozo de hormigón que se desprendió del pavimento, lo que provocó roturas inmediatas en la estructura del automóvil.

 


Afortunadamente, no se informaron personas heridas tras el impacto, aunque la situación generó una fuerte indignación debido al riesgo de vida que representó el obstáculo en una vía de alta velocidad. 

 


El incidente abrió nuevamente el interrogante sobre la responsabilidad civil ante estos siniestros, mientras los vecinos de la región exigen que los organismos correspondientes se hagan cargo de los daños y garanticen la seguridad para quienes transitan diariamente la zona.
 

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo