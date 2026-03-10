Se acercan nuevas formas de trabajo en el Ministerio de Turismo y Cultura. Tras una reunión de urgencia que convocó el ministro Juan José Alvarez Pinto con su gabinete, bajó algunas instrucciones a sus funcionarios, escudado en que eran órdenes del gobernador Claudio Poggi. Tras algunos desajustes de conductas que hubo en los 50 festivales que se realizaron en el interior durante el verano, los representantes del ministerio no podrán tomar alcohol en esas reuniones, tendrán que ajustar sus vestimentas al protocolo y les pidieron que tengan especial cuidado en lo que suben a las redes sociales.

La publicación la semana pasada de la noticia de tres funcionarios del Ministerio que atascaron una camioneta alquilada en un viaje al interior no cayó nada bien en las altas esferas gubernamentales. Es más, se rumoreó que Poggi pidió la renuncia de algunos de los protagonistas de la embarrada aventura, pero el peligro a que esos funcionarios deschaven algunos puntos oscuros de la gestión hizo que Pinto se jugara a muerte por ellos.

No obstante, el ministro habría sido inflexible con algunos de los pedidos de su jefe, como la necesidad de que las funcionarias no asistan a sus lugares de trabajo con prendas cortas y escotadas. De hecho, apenas terminó la reunión muchas borraron algunas fotos que tenían en sus perfiles de redes sociales.