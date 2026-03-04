El avance de los Camera: un nombramiento que acelera la carrera por la Intendencia

La política de Villa Mercedes atraviesa una semana de ruidos intensos y reacomodamientos que parecen sacados de un manual de estrategia de asedio. Mientras la atención se distraía con la posible llegada de Pedro Canali al Ministerio de Ciencia y Tecnología o los movimientos de piezas menores en la secretaría de Ricardo André Bazla —con Mariel Jofré Vidal (impulsada por el señor Lucio Pereira) y Luis Alejandro Gómez asumiendo nuevos roles—, una jugada de mayor calado se gestaba en el más absoluto silencio. La designación de Renzo Román Camera en la Dirección Administrativa del Hospital Juan Domingo Perón no es un simple casillero completado en el organigrama de salud; es, fundamentalmente, un movimiento de pinzas que posiciona a su hermano, Rudy Camera, en la línea de largada hacia la intendencia de esa ciudad.



El puesto en cuestión era una pieza codiciada por varios sectores que hoy conviven bajo el paraguas oficialista. Por un lado, el actual intendente, Maximiliano Frontera, buscaba imponer allí a alguien ligado al diputado Nicolás González Ferro, su "pollo" para sucederlo en el Palacio Municipal.



Por otro, Luis Giraudo, quien ya juega todas sus fichas a una postulación municipal, pretendía ese espacio para fortalecer su propia plataforma. Pero al parecer, le dan la espalda en el ámbito de la coalición.



Sucede que la decisión final de Avanzar, el sello político de Claudio Poggi, fue tajante: el cargo quedó para el poggismo puro. Al ungir a Renzo Camera, el oficialismo provincial envía un mensaje nítido de autonomía y favoritismo hacia el Rector de la UPrO, quien ahora cuenta con dos resortes de poder de amplia capacidad monetaria: una universidad con presupuesto propio y la administración del hospital regional más importante de la zona en manos de su hermano.



Este avance territorial de Rudy Camera no se agota en el ámbito sanitario. La trama de influencias se extiende hasta la EPA 10 "Escultor Vicente Lucero" en el Barrio La Ribera, una institución sumergida en un clima de tensión y denuncias por desmanejos.



Allí, la aparición de Roxana Guerrero, esposa de Camera, como nueva directora, ha sumado condimentos para certificar lo que muchos denominan un "semillero familiar institucional".



Lo llamativo de este caso es el entramado administrativo: la escuela está bajo la órbita de la asociación Knowledge Innovation, presidida por Sebastián Leguizamón, quien casualmente es el responsable de presupuesto y tesorería en la UPrO bajo el mando de Camera.



Esta triangulación de fondos y cargos ha despertado suspicacias sobre la transparencia de una gestión que en su momento ha sido intervenida por Personas Jurídicas debido a irregularidades que van desde el nepotismo hasta el manejo discrecional de recursos públicos.



En la superficie, el escenario es de cordialidad simulada. El gobernador Poggi se muestra paternalista, repartiendo gestos de afecto tanto a Frontera como a Giraudo, en una actitud que recuerda a la del domador que soba el lomo del caballo para amansarlo antes de la monta.



Pero por lo bajo, el malestar crece. Mientras el núcleo duro del poggismo celebra la consolidación de un alfil propio con ambiciones de poder real, otros sectores de la militancia observan con indignación cómo los puestos clave y las estructuras de campaña se concentran en un solo apellido.



Para muchos de los que "ponen el pecho" diariamente defendiendo una gestión que a veces les cuesta justificar, ver que los beneficios del poder se reparten entre familiares y allegados directos de un solo dirigente resulta una afrenta difícil de digerir.



La gran incógnita que hoy desvela a Villa Mercedes es si este despliegue de recursos y nombramientos será suficiente para pavimentar el camino de Rudy Camera hacia el sillón municipal.



Con su hermano en el hospital, su esposa en una escuela clave y él mismo al frente de la UPrO, el andamiaje parece estar listo. La política, sin embargo, suele tener tiempos caprichosos, y lo que hoy parece una marcha triunfal de la familia Camera podría convertirse en el principal foco de conflicto interno para el gobierno.

