  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

25°SAN LUIS - Miércoles 04 de Marzo de 2026

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

25°SAN LUIS - Miércoles 04 de Marzo de 2026

EN VIVO

Madrugada violenta

Una joven de 19 años denunció la golpiza que sufrió a la salida de un boliche

El incidente se registró a la salida de la disco “Rita”, situada en el complejo Molino Fénix, en la zona estación de Villa Mercedes.

Por redacción
| Hace 9 horas
Captura del video que certifica la agresión que sufrió la joven de 19 años. Identificó a su agresor.

Una chica de 19 años llevó a la instancia policial y judicial la agresión que sufrió por parte de un hombre a la salida de un boliche de la ciudad, cuando intervino para defender a otra chica que estaba siendo golpeada.

 

El grave episodio ocurrió el domingo a la madrugada y tuvo una gran trascendencia al viralizarse el video de la pelea y la golpiza que sufrió.

 

En la denuncia que hizo en la Comisaría Novena dijo que cuando acudió en ayuda de otra chica que era golpeada, fue atacada por varias personas y según precisó, uno de sus agresores sería de apellido Vallica.  

 

La joven fue examinada por el médico policial y constató que tiene lesiones como consecuencia de golpes de puño y patadas en distintas partes del cuerpo.

 

 

Relato de los hechos

 

De acuerdo a lo que expuso en la Seccional Novena, la agresión que sufrió se produjo cuando vio que se golpeaban un hombre y la ex pareja de la hija de este,

 

En medio de la gresca, la hija del hombre intervino y la joven detalló que ante esta situación intervino alejarla para evitar que resultara herida.  Fue en ese momento que comenzó a ser agredida por ella y luego por su padre, que fuera de control la pateó, la hizo caer al piso y le propinó un golpe de puño en el rostro.

 

No conforme con ello –según denunció la joven-, el hombre siguió agrediéndola con piñas y patadas.

“Si una de esas patadas me pegaba en la cabeza, la historia podría ser distinta”, remarcó la chica en declaraciones a un medio de Villa Mercedes.

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo