Miércoles 04 de Marzo de 2026



Dolor

Falleció el veterano de Malvinas Ernesto Osvaldo Vilche en Villa Mercedes

El excombatiente, radicado en la ciudad desde 2012, era un pilar fundamental en la tarea de "malvinizar". Formó parte de la tripulación del Rompehielos Almirante Irízar durante el conflicto bélico de 1982. 

Por redacción
| Hace 9 horas
Ernesto Osvaldo Vilche. Foto: Asociación de Veteranos de Guerra "Malvinas Argentinas", Villa Mercedes.

La ciudad de Villa Mercedes se encuentra de luto tras el fallecimiento del veterano de la Guerra de Malvinas, Ernesto Osvaldo Vilche, ocurrido este martes 3 de marzo. La noticia fue comunicada con profundo pesar por la Asociación Veteranos de Malvinas de Villa Mercedes y el Ministerio de Gobierno de San Luis, quienes expresaron sus condolencias a familiares y amigos.

 


Vilche, nativo de Córdoba pero con un fuerte vínculo con la comunidad villamercedina donde residía, se desempeñó como Cabo Principal Furriel (oficinista naval) en la Armada Argentina. Su trayectoria de servicio incluyó destinos clave: prestó servicio durante casi 17 años en el Crucero ARA General Belgrano y, posteriormente, integró la dotación del Rompehielos Almirante Irízar.

 


Su rol en el conflicto del Atlántico Sur

 


Un mes antes del inicio de la guerra, Vilche regresaba de una campaña en la Antártida cuando fue convocado de urgencia a Puerto Belgrano para embarcarse nuevamente en el Irízar. Durante la navegación hacia el sur, la tripulación recibió la confirmación de que el destino final eran las Islas Malvinas.

 


Tras el desembarco inicial de personal y provisiones, el buque fue acondicionado como hospital, función que cumplió durante todo el desarrollo del conflicto bélico bajo la labor de Vilche y sus compañeros.

 


El legado de la memoria

 


Luego de muchos años de silencio, al radicarse en Villa Mercedes en 2012, Ernesto comenzó a narrar su experiencia. Encontró en el Museo Malvinas "Eduardo R. Guzmán" el espacio propicio para transformar su vivencia personal en memoria colectiva.

 


Desde allí, se convirtió en un referente dedicado a compartir su historia con escuelas y visitantes, aportando activamente a la construcción de identidad y conciencia histórica para las nuevas generaciones de la provincia.
 

 

