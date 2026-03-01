Villa Mercedes, el municipio con las tasas más altas para el agro y la industria

El Gobierno Nacional lanzó recientemente una plataforma web de transparencia tributaria municipal, que le da la chance a los ciudadanos de reportar de manera virtual las tasas locales que consideren excesivas o irregulares. En ese sitio web, un dato es totalmente tajante: la Municipalidad de Villa Mercedes tiene la tasa más alta del país para el agro y la industria.



La plataforma en cuestión



El portal respectivo incluye un mapa interactivo con datos de 188 comunas de 23 provincias y se puede acceder al mismo sin registro previo. La información publicada al momento de su lanzamiento tomó datos de ordenanzas fiscales y tarifarias aprobadas, además del relevamiento de páginas web oficiales de las gestiones municipales al 31 de marzo del 2025.

Los datos nacionales. Foto: Infobae.



El propio jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en sus redes sociales, difundió la página: "Además de consultar las tasas que cobra tu municipio, ahora vas a poder reportarlas. Que nadie se quede con lo que es tuyo. Fin".

La publicación de Adorni. Foto: captura.



En cifras



El sitio de noticias Infobae publicó una nota que recopila los principales datos de la plataforma nacional y desmenuza provincia por provincia los valores más altos, según diversos segmentos. La completa nota, efectuada por Mariel Fitz Patrick y Sandra Crucianelli, expone que de 188 comunas, Villa Mercedes encabeza el podio de los valores más altos para el agro y la industria.



Todo lo referido a ganadería, agricultura, pesca, explotación forestal y minería, los municipios con mayores porcentajes sobre Ingresos Brutos son Villa Mercedes (2,5%), Rawson (Chubut) y Chajarí (Entre Ríos) con 2%, y las ciudades entrerrianas de Villaguay (1,65%) y Gualeguaychú (1,5%).



Incluso hay otros dos municipios entrerrianos que cobran alícuotas con intervalos más altos que el resto: Concordia (1,3% a 2,7%) y Victoria (1,3% a 1,8%).



En cuanto a hipermercados, el que fijó un valor más alto fue Lanús con el 6%. Le siguieron Pilar y Villa Mercedes, ambos con el 4,5%.



Versión municipal



Tras la publicación, la Municipalidad villamercedina salió a dar su versión de los hechos. Un medio local efectuó un detalle desmenuzado, mientras que Infobae aclaró que se comunicaron desde la intendencia para dar su mirada de la cuestión.



Según la postura municipal, la tasa vigente es del 2,5‰ (2,5 por mil), conforme a la ordenanza tarifaria. De igual modo, el criterio se replica en las demás tasas, cuestión que provoca una lectura distinta de los valores. El municipio aclaró la cuestión apuntando que los datos informados "pueden inducir interpretaciones erróneas".



A modo ilustrativo, ejemplificaron que sobre una base imponible de $1.000.000, el monto asciende a $2.500, mientras que el cálculo publicado implicaría $25.000.



Sin embargo, es que en los hechos, los datos oficiales se desprenden de la información detallada en la página montada por la Jefatura de Gabinete.



Entre interpretaciones cruzadas y planillas oficiales, la polémica queda abierta. Lo cierto es que, para el ojo del Gobierno Nacional, Villa Mercedes sigue siendo el caso testigo de una presión fiscal que hoy, más que nunca, está bajo la lupa.