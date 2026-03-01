Newcon: un jugador puntano murió de un infarto en Córdoba

El mundo del newcom de San Luis está de luto. Es por la muerte de un jugador de 71 años que sufrió un paro cardíaco fulminante, mientras participaba de un torneo en el camping municipal de Santa Rosa de Calamuchita, en Córdoba.

Según lo informado, se descompensó en el baño del SUM y pese a la asistencia que recibió de manera inmediata, falleció.

El deportista de San Luis contaba con certificado médico habilitante para la práctica deportiva, precisaron los responsables del certamen.

No se dio a concocer la identidad y el club en el que militaba.

La noticia generó profunda consternación entre participantes, los organizadores del torneo y en todos los seguidores de esta disciplina en toda la provincia de San Luis.

Fuente: Tele diario digital y Naschel Noticias